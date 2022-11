Jessica Morlacchi a mente fredda. Ora che la bufera scatenatasi su Memo Remigi si è placata, la cantante ragiona a bocce ferme e spiega di non avere intenzione di procedere per vie legali nei confronti dell’ex compagno di lavoro con la quale ha collaborato a lungo a Oggi è un altro giorno. I fatti sono ormai arcinoti: nel talk pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone, il musicista ha palpato in diretta il sedere della donna, episodio che ha spinto la tv di stato a licenziarlo in tronco. Intervistata da Diva e Donna, la Morlacchi è tornata sulla vicenda, sottolineando che nonostante quello che è accaduto continua a voler bene a Memo e che non ci sarà alcuna denuncia da parte sua.

“Gli voglio bene come a un nonno. Non lo denuncerò”, ha precisato Jessica che ha poi provato a dare una spiegazione logica di quel che è avvenuto in quel funesto pomeriggio, quando la mano del cantante e scivolata impropriamente lungo il suo fondoschiena. “Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi”, ha aggiunto l’ex Gazosa lungo le colonne di Diva e Donna. E ancora: “Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, e poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?”.

Seconda Jessica conta anche il fattore età. Memo Remigi ha 84 anni: “Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po’ bambini. È l’unica spiegazione che riesco a darmi”. A infastidire ulteriormente la Morlacchi sono state le scuse del musicista giunte in ritardo. “Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico”, ha evidenziato l”affetto stabile’ di Oggi è una ltro giorno.

Come poc’anzi ricordato, Remigi, dopo il fattaccio, si è visto dare il benservito dalla Rai, venendo escluso fulmineamente dal talk che lo vedeva tra gli ospiti fissi. Jessica ha rimarcato che sulla cacciata in tempi record di Memo non ha alcuna responsabilità. Non è stata lei a perorare la causa dell’allontanamento dell’artista. Dunque è stata una decisione che ha preso la Rai senza alcuna pressione: “Il suo allontanamento non è dipeso da me, io non ho chiesto nulla alla Rai”.

Dall’arto lato la Morlacchi ha sottolineato che se si commette un gesto simile è opportuno prendersi le proprie responsabilità. “Se fai un gesto del genere, poi ti prendi le tue responsabilità”, ha chiosato, ricordando che per il trambusto mediatico venutosi a creare lei stessa ha dovuto subire delle pressioni che non le hanno certo fatto piacere.

“Anche perché – ha dichiarato sempre l’ex Gazosa – poi sono stata sottoposta a una pressione mediatica che non auguro a nessuno”. Spazio anche a una replica verso coloro che l’hanno accusata di cercare visibilità e di aver voluto far scoppiare il caso per un tornaconto di immagine. “Io sono una cantante, voglio che si parli di me per le mie canzoni, invece nei giorni subito dopo il fatto mi era capitato di accendere la radio e sentire che si parlava di me per la palpata. Non era bello, non ho bisogno che si parli di me a tutti i costi”, ha concluso.