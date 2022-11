Non è un periodo semplice per Memo Remigi. Da circa un mese il cantante è sparito dalla tv. È stato licenziato in tronco dalla Rai e fatto fuori da Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, per aver palpeggiato Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa. Ora l’83enne ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera, nella quale si definisce mortificato per quanto accaduto. Una svolta decisamente inaspettata in una lunga e rispettabile carriera.

Memo Remigi ha ammesso di stare meglio ma che la faccenda lo ha decisamente traumatizzato. Ha ribadito che il gesto è sbagliato, che non andava fatto, ma non si aspettava delle reazioni del genere. L’artista ha infatti precisato di aver saputo del suo licenziamento in diretta, ascoltando Serena Bortone su Rai Uno. Remigi ha precisato di non avere neppure nulla di scritto a riguardo.

Memo Remigi è rimasto deluso non solo dalla Rai ma pure da Serena Bortone, che non gli ha mai telefonato per un chiarimento privato. La giornalista ha condannato il gesto del suo ex collaboratore davanti alle telecamere ma dietro le quinte non ha fatto nulla di rilevante. “L’indifferenza ferisce di più”, ha rimarcato Memo Remigi.

Le parole su Jessica Morlacchi

Parlando di Jessica Morlacchi, Memo Remigi ci ha tenuto a precisare per l’ennesima volta che il loro rapporto era molto scherzoso e giocherellone e di non aver capito subito la gravità del suo gesto:

“Eravamo davvero legati da sincero affetto. Io avevo anche scritto una canzone per lei. C’era amicizia, confidenza. Jessica mi aveva aiutato a organizzare il mio compleanno lo scorso maggio. Scherzavamo tanto. Per questo non mi do pace: mi è così dispiaciuto che lei si sia sentita offesa. Eravamo proprio compagnoni. Se solo mi avesse fatto intendere imbarazzo, probabilmente non mi sarei spinto a uno scherzo così idiota e soprattutto mi sarei scusato immediatamente”

La causa contro la Rai

Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi Memo Remigi per il momento non intende fare causa alla Rai anche se “sono stato trattato come un delinquente”. Il musicista si è comunque rivolto ad un avvocato per proteggersi da eventuali campagne diffamatorie, dato che il caso è stato ampiamente trattato sui social network e in televisione.

Lontano dal piccolo schermo Memo Remigi si sta ora concentrando sugli affetti più cari, sta scrivendo nuova musica e pure un libro. Ha però rivolto un ultimo appello a Jessica Morlacchi:

“Sono mortificato. Se posso fare qualcosa sono qui”

La cantante replicherà? Tra i due, ad oggi, non c’è stato alcun chiarimento effettivo.