Ascolti tv ieri: Michelle Impossible abbatte Rai1, Le Iene arrancano

Ieri, mercoledì 16 febbraio 2022, ha finalmente debuttato su Canale5 il tanto atteso “one woman show” di Michelle Hunziker: Michelle Impossible. Il programma della conduttrice svizzera è stato molto seguito, probabilmente anche grazie alla presenza di Eros Ramazzotti, ex marito della 45enne. Rai1 ha schierato il grande cinema con la prima tv del film Ero in Guerra e Non Lo Sapevo, con Francesco Montanari e Laura Chiatti. Rai2 ha invece dato spazio alle serie tv con The Good Doctor e The Resident. Su Rai3 è andato in onda un altro consueto appuntamento con Chi L’Ha Visto?, mentre Rete4 ha mandato in onda il talk show Controcorrente Prima Serata. Italia1 ha invece trasmesso una nuova puntata de Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammucari. I risultati, in termini di share, del programma investigativo sono piuttosto deludenti e sicuramente al di sotto delle aspettative. La puntata di ieri ha avuto un calo di ascolti anche rispetto a quella che ha segnato l’esordio dei due nuovi conduttori.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di mercoledì 16 febbraio 2022:

Rai Uno: Ero in Guerra e Non lo Sapevo ha raccolto 2.294.000 spettatori (10.63%)

Rai Due: The Good Doctor ha conquistato 1.129.000 spettatori (4.71%), mentre The Resident 971.000 spettatori (4.6%).

Rai Tre: Chi l’ha Visto? ha catturato l’attenzione di 2.196.000 spettatori (11.2%).

Canale 5: Michelle Impossible ha convinto 3.382.000 spettatori (19.65%).

Italia 1: Le Iene ha intrattenuto 1.120.000 spettatori (7.26%).

Rete 4: Controcorrente prima serata è stato visto da 571.000 spettatori (3.41%).

La7: Atlantide ha incollato innanzi al teleschermo 736.000 spettatori (3.26%) e 423.000 spettatori (3.75%).

Tv8: 4 Hotel ha raccolto 326.000 spettatori (1.59%).

Nove: What Women Want ha convinto 346.000 spettatori (1.77%).

Ascolti tv mercoledì 16 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.054.000 spettatori (20.90%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.708.000 spettatori (15.33%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.639.000 spettatori (21.45%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.008.000 spettatori (24.94%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.947.000 spettatori (17.96%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 4.229.000 spettatori (21.45%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 16 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.178.000 spettatori (19.45%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.000.000 spettatori (17.48%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 319.000 spettatori (2.87%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.683.000 spettatori (18.11%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.649.000 spettatori (18.54%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 3.168.000 spettatori (25.13%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.205.000 spettatori (19.8%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.033.000 spettatori (18.55%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.855.000 spettatori (16.51%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.728.000 spettatori (14.55%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 16 febbraio 2022