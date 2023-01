Ascolti tv ieri: Matano re del pomeriggio, arriva il regalo della Rai

Che Dio ci aiuti 7 continua a vincere la sfida degli ascolti tv del giovedì sera. La terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è stata seguita da 4.580.000 telespettatori con il 24.40% di share. Canale 5, che ha proposto il film Odio l’estate, non è andato oltre 2.147.000 spettatori e il 12.10% di share. Al pomeriggio si conferma protagonista assoluto Alberto Matano che con La sua vita in diretta conquista ogni giorno oltre due milioni e mezzo di telespettatori, battendo così quotidianamente il Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

In virtù degli ottimi ascolti tv raggiunti negli ultimi mesi la Rai ha deciso di riconfermare l’ex mezzobusto del Tg 1 alla guida dello storico contenitore, che è praticamente rinato grazie a Matano, che è riuscito a riportare La vita in diretta ai fasti di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini.

Non solo: stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi la tv di Stato avrebbe deciso di affidare al giornalista calabrese una serie di speciali in prima serata. In autunno, inoltre, Alberto Matano dovrebbe ritornare a Ballando con le Stelle in qualità di commentatore a bordo campo.

Gli ascolti tv nel prime time di giovedì 26 gennaio 2023.

Rai Uno – Che Dio ci aiuti 7 ha convinto 4.580.000 spettatori (24.4%);

Canale 5 – Odio l’estate è stato visto da 2.147.000 spettatori (12.1%);

Rai Due – Jojo Rabbit ha registrato da 774.000 persone (3.97%);

Italia Uno – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha convinto 1.225.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre – Splendida Cornice ha guadagnato 676.000 spettatori (3.3%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha appassionato 1.038.000 spettatori (6.8%);

La 7 – Piazzapulita ha convinto 844.000 spettatori (5.6%)

Tv 8 – Quelle brave ragazze è stato seguito da 514.000 (2.5%);

Nove – Redemption, Identità Nascoste ha appassionato 479.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv giovedì 23 gennaio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 5.138.000 spettatori (23.01%);

Canale5: Striscia la notizina ha interessato una media di 4.211.000 spettatori (18.97%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.528.000 spettatori (23.18%) nella prima parte mentre nella seconda 4.780.000 (26.3%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.686.000 spettatori (18.52%) nella prima parte e ne ha avuti 3.602.000 (20.49%) nella seconda;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.580.000 spettatori (7.16%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.631.000 spettatori (7.29%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 281.000 spettatori (1.62%).

Ascolti tv giovedì 23 gennaio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.833.000 spettatori (16.89%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.887.000 spettatori (19.88%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.506.000 spettatori (21.19%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 480.000 spettatori (4.95%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.700.000 spettatori (20.93%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.732.000 spettatori (21.95%);

Canale 5: Uomini e Donne ha appassionato 2.657.000 spettatori (24.66%) nella prima parte mentre nella seconda 2.265.000 (23.52%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.946.000 spettatori col 20.6% di share mentre quello del Grande Fratello Vip è stato seguito da 1.776.000 (18.53%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.919.000 spettatori (16.19%) nella prima parte; 1.998.000 (14.77%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 23 gennaio 2023

Ancora un buon risultato per Unomattina. Massimiliano Ossini è arrivato a toccare il 20% di share pareggiando così con Mattino 5, molto forte soprattutto nella prima parte condotta da Francesco Vecchi.