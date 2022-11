Su Rai Uno, i Mondiali, con il big match Spagna-Germania, fanno il pieno di ascolti, interessando oltre 7.6 milioni di utenti (share al 34.7%). La curva auditel è poi scesa in picchiata con Il Circolo dei Mondiali, che ha avuto poco meno di 1.8 milioni di spettatori (9.6%). Su Canale Cinque, Dopo il Matrimonio ha avuto quasi 2 milioni di utenti (10.4% di share. Dato tiepido ma poteva andare peggio). Che Tempo Che Fa garanzia per Rai Tre: oltre 2.4 milioni di persone raggiunte (11.3%). Fabio Fazio può sorridere. Le Iene, su Italia Uno, hanno conquistato 1.6 milioni di utenti (8.4%): numeri non entusiasmanti ma nemmeno da flop.

Di seguito tutti i dati relativi ad ascolti e share del prime time di domenica 27 novembre 2022:

Rai Uno – Il match dei Mondiali di calcio Spagna-Germania ha conquistato 7.634.000 spettatori pari al 34.7% di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali: 1.778.000 spettatori e il 9.6% di share;

Canale 5 – Dopo il matrimonio: 1.941.000 spettatori e il 10.4% di share;

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles: 1.055.000 spettatori e il 4.6% di share;

Italia 1 – Le Iene Inside: 1.614.000 spettatori e l’8.4% di share;

Rai Tre – Che Tempo Che Fa: 2.454.000 spettatori e l’11.3% di share; Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: 1.793.000 spettatori e il 12.5%;

Rete 4 – Zona Bianca: 635.000 spettatori e il 4.5% di share;

La7 – Non è l’Arena: 780.000 spettatori e il 7% di share;

TV8 – Every Breath You Take: 158.000 spettatori e lo 0.9% di share;

Nove – Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso: 407.000 spettatori e il 2.2% di share.

Ascolti tv domenica 27 novembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti, come di consueto in questo periodo, non è andato in onda per lasciare spazio alle partite del Mondiale.

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.998.000 spettatori e il 13.6% di share;

Canale 5 – Caduta Libera in replica: 2.763.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e 3.613.000 utenti (20.2%) nella seconda.

Ascolti tv domenica 27 novembre 2022: il pomeriggio

Domenica In di Mara Venier non è andata in onda, nemmeno in versione ridotta, per lasciare spazio ai Mondiali. Amici di Maria De Filippi e Verissimo mantengono il loro pubblico. Il talent show di ballo e canto lo ha addirittura incrementato. Nonostante sono state ‘beffate’ da Rai Uno che ha avuto la meglio con i match Belgio-Marocco e Croazia-Canada. Ascolti in miglioramento per Elisa Isoardi: su Rai Due, Vorrei dirti che… ha convinto 674.000, molto meglio delle scorse settimane ma ancora lontano da numeri di successo.