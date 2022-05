Ascolti tv ieri: Maria De Filippi inarrestabile, nuovo botto per Amici

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 30 aprile 2022

Amici di Maria De Filippi inarrestabile. La puntata in onda su Canale 5 sabato 30 aprile, la settima di questa edizione del talent show, ha vinto la sfida degli ascolti tv. 4.370.000 telespettatori (26.27% di share) si sono sintonizzati per assistere all’eliminazione del ballerino Nunzio. Il programma di Mediaset ha registrato picchi di 5 milioni: a venti anni dalla prima puntata, il format è sempre più amato e seguito. Niente da fare per Ulisse di Alberto Angela su Rai Uno: la serata dedicata a Parigi ha entusiasmato appena 2.735.000 spettatori (15%).

Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno, Ulisse-Il piacere della scoperta ha intrattenuto 2.735.000 telespettatori (15%)

Rai Due, FBI ha raccolto 1.107.000 spettatori (5.22%) mentre F.B.I. International ne ha avuti 1.011.000 (5.08%)

Rai Tre, Che ci faccio qui ha tenuto compagnia a 659.000 spettatori (3.47%).

Canale 5, Amici di Maria De Filippi ha appassionato 4.370.000 persone (26.27%)

Italia 1, L’era glaciale 2 è stato seguito da 987.000 spettatori (4.8%)

Rete 4, Miami Supercops ha totalizzato 936.000 telespettatori (4.76%)

La 7, Yellowstone ha registrato 448.000 persone (2.13%)

Tv 8, The Eagle ha contato su 182.000 persone (0.94%)

Nove, Putin-Potere ad ogni costo ha raggranellato 381.000 (1.82%)

Ascolti tv sabato 30 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto una media di 4.495.000 spettatori (21.96%).

Canale 5: Striscia la notizia ha intrattenuto 3.047.000 spettatori (15.08%).

Rai 1: L’Eredità ha totalizzato nella prima parte 2.319.000 con il 18.64% mentre nella seconda parte 3.646.000 con il 23.90%

Canale 5: Avanti il Primo! ha ottenuto prima 2.006.000 con il 16.49% e poi 2.728.000 con il 18.30%

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 30 aprile 2022

Da segnalare la crescita di Verissimo, che continua a primeggiare il sabato pomeriggio. Al momento il doppio appuntamento settimanale è finito ma dovrebbe tornare a settembre: Pier Silvio Berlusconi è soddisfatto del lavoro della sua compagna.