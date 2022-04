Italia Sì in replica per “agitazioni” in Rai: salta diretta, quando torna Liorni

Il programma oggi non è andato in onda con una puntata inedita e il pubblico ha cominciato a chiedersi perché: cosa è successo

Perché oggi è andata in onda una replica di Italia Sì? Il pubblico di Rai Uno si è imbattuto nel pomeriggio in una puntata già vista del programma condotto da Marco Liorni. La cosa è stata subito abbastanza strana, perché non ci sono stati avvisi o notizie che annunciassero una replica. E come si fa ormai da un paio di anni, purtroppo, la prima cosa che salta in mente è il Covid: Marco Liorni è positivo? No, nulla del genere. Il conduttore sta bene, non ha contratto il Covid e tornerà presto in onda. Eppure oggi qualcosa è successo, qualcosa è andato storto.

A fare luce sulla vicenda è stato Bubino Blog, che poco fa ha spiegato cosa è successo con Italia Sì oggi. In effetti è andata in onda una replica e chi sui social si è chiesto perché non aveva tutti i torti, insomma. Esclusa l’ipotesi Covid, cosa potrebbe essere successo? Le prime informazioni trapelate hanno parlato di “agitazioni sindacali”. Ci sono stati insomma dei problemi nella pianificazione del personale tecnico necessario per affrontare la diretta, che è saltata.

Ci sono stati quindi dei problemi di organizzazione, il personale tecnico degli studi Rai non era totalmente a disposizione e mancavano evidentemente degli addetti ai lavori per andare in onda in diretta. Tutto dovrebbe tornare nella norma per la prossima puntata. Se c’è chi si sta chiedendo quando tornerà Marco Liorni con Italia Sì in diretta, la risposta è sabato prossimo. Oggi è stato solo un caso isolato, e molto probabilmente non c’è stato il tempo di avvisare il pubblico attraverso un comunicato o simili.

Superate le “agitazioni sindacali” e i “problemi di pianificazione del personale tecnico” di cui ha parlato Bubino, insomma, non ci saranno ulteriori novità. Marco Liorni tornerà in onda con Italia Sì sabato prossimo 7 maggio, come sempre alle 17 su Rai Uno. Non solo, il programma è stato anche confermato per la prossima stagione. Liorni, inoltre, ben presto sarà in onda tutti i giorni nel preserale di Rai Uno con la nuova stagione di Reazione a Catena. L’appuntamento con il game show è per lunedì 6 giugno fino alla fine di ottobre.