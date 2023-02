Una domenica in tv all’insegna del ricordo di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso venerdì. Diversi conduttori televisivi hanno voluto omaggiare il giornalista nei loro programmi. Silvia Toffanin, ad esempio, ha messo da parte interviste e risate per dedicare un’intera puntata di Verissimo al marito di Maria De Filippi. Lo stesso ha fatto Mara Venier a Domenica In (lasciando però un piccolo spazio per un breve colloquio post Sanremo con Elodie). Chi ha avuto la meglio?

Ad ottenere risultati importanti è stata sicuramente Mara Venier che, complice l’assenza di Amici su Canale 5, ha raggiunto oltre tre milioni di telespettatori. Dati stabili per Silvia Toffanin, che ogni domenica batte Francesca Fialdini e il suo Da noi…a ruota libera. Bene anche Che tempo che fa di Fabio Fazio, che ha totalizzato oltre due milioni e mezzo di telespettatori.

A vincere la sfida degli ascolti tv della prima serata è stato invece Francesco Arca con la sua ficton Resta con me, che ha avuto la meglio ancora una volta contro Lo show dei record di Canale 5.

Tutti gli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Resta con me: 3.830.000 spettatori e il 20.9% di share;

Canale 5 – Lo show dei record: 2.376.000 spettatori e il 14.3% di share;

Rai Due – NCIS LA+Blue Bloods: 817.000 (3.9%)+701.000 (3.2%);

Italia 1 – Red 2: 1.028.000 spettatori e il 5.4% di share;

Rai Tre – Che tempo che fa: prima parte 2.698.000 (12.9%) mentre nella seconda parte 1.673.000 (10.6%);

Rete 4 – Zona Bianca: 512.000 spettatori e il 3.5% di share;

La7 – Non è l’Arena: 1.034.000 spettatori e il 7.2% di share;

TV8 – 4 Hotel: 497.000 spettatori e il 2.9% di share;

Nove – Sento la terra girare: 236.000 spettatori e l’1.3% di share.

Ascolti tv domenica 26 febbraio 2023: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Domenica In: per la presentazione 3.177.000 (20.5%), prima parte 3.618.000 (25%), seconda parte 3.000.000 (22.1%), terza e ultima parte 2.652.000 (19.9%);

Canale 5 – Beautiful: 2.3000.000 telespettatori con il 15.3% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 2.507.000 persone (18%);

Canale 5 – Verissimo: 2.818.000 spettatori (21.1%) nella prima parte mentre nella seconda 2.698.000 (18.8%);

Rai Uno – L’Eredità: 3.327.000 spettatori e il 20.7% di share nella prima parte e 4.553.000 e il 25% nella seconda;

Canale 5 – Avanti un altro! Story: prima 2.661.000 spettatori (17%) e poi 3.411.000 (19.1%);

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.891.000 spettatori con il 23.3% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.470.000 spettatori e il 16.6% di share.

Ascolti della mattina di domenica 26 febbraio 2023