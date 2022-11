Nessuno scossone in prima serata: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso (Rai Uno) ha intercettato 3.4 milioni di utenti e il 18.9% di share, dati simili a una settimana fa (ha perso 100mila spettatori e un punto di share). Numeri buoni, ma non entusiasmanti. Il Grande Fratello Vip 7 mantiene intatto, e quindi consolida, il proprio pubblico: 2.6 milioni e 20.8% di share. Anche in questo caso numeri buoni, ma non entusiasmanti.

Ascolti disastrosi invece per Che c’è di nuovo?: il talk di Rai Due condotto da Ilaria D’Amico, dopo l’esordio da incubo di sette giorni fa (349mila utenti, 2.2% di share), perde altri spettatori, venendo visto soltanto da 299.000 utenti e facendo registrare un misero 1.7% di share. Trattasi del programma meno visto dell’intero palinsesto generalista, un flop.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 3 novembre 2022:

Rai Uno: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso è stato seguito da 3.416.000 spettatori (18.9%);

Canale Cinque: il Grande Fratello Vip 7 ha intrattenuto 2.659.000 spettatori (20.8%);

Rai Due: Che c’è di Nuovo? ha coinvolto 299.000 spettatori (1.7%);

Italia Uno: Transporter: Extreme ha ottenuto un ascolto medio di 1.205.000 spettatori (6.1%);

Rete Quattro: Dritto e Rovescio ha raggiunto 993.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Amore Criminale è stato seguito da 869.000 spettatori (4.6%);

La7: Piazza Pulita ha tenuto compagnia a 865.000 spettatori (5.9%);

TV8: Roma-Ludogorets di Europa League ha conquistato 1.242.000 spettatori (5.7%).

Nove – Only Fun – Show comico ha catturato 560.000 spettatori (3%).

Sky Uno/+1 – il secondo live show di X Factor 2022 è stato guardato da una media di spettatori (%).

Ascolti tv di giovedì 3 novembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.720.000 spettatori (22.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.294.000 spettatori (15.5%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.100.000 spettatori (22.3%) nella prima parte e ne ha avuti 4.241.000 (25%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 2.243.000 (16.5%) nella prima parte e ne ha avuti 3.345.000 (20%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.032.000 spettatori (5%) nella prima parte e 878.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.717.000 spettatori (8%).

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.720.000 spettatori (8%).

La7 – Lingo – Parole in Gioco ha intressato 165.000 spettatori (1%)

Ascolti tv di giovedì 3 novembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.550.000 spettatori (15.9%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.777.000 spettatori (21%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.380.000 spettatori (22.2%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 304.000 spettatori (3.5%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2407.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.152.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.537.000 spettatori (26.2%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.713.000 spettatori (20.4%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.575.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.182.000 spettatori (13.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.517.000 spettatori (13.9%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 3 novembre 2022