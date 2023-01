Ascolti tv ieri: Malgioglio sempre più giù, record De Martino

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 4 gennaio 2023

Rai Uno vince la sfida degli ascolti tv di mercoledì 4 gennaio 2023. A trionfare Meraviglie:Stelle d’Europa, che è stato seguito da oltre due milioni e mezzo di telespettatori. Sempre più giù Mi casa es tu casa: il programma di Cristiano Malgioglio in onda su Rai Due è sceso addirittura al 3% di share.

Nonostante questo traino piuttosto deludente la trasmissione successiva, Bar Stella di Stefano De Martino, è andato oltre il 6% con 520.000 spettatori. Un ottimo risultato per la seconda serata e per il format, che piace e convince per la sua vivacità e allegria.

Tutti gli ascolti tv del prime time di mercoledì 4 gennaio 2023:

Rai Uno – Meraviglie – Stelle d’Europa ha avuto 2.686.000 spettatori (16.6%);

Canale 5 – Sissi ha appassionato 2.060.000 spettatori (12.7%);

Rai Due – Mi casa es tu casa è stato seguito da 658.000 persone (3.9%);

Italia Uno – Now You See Me ha ottenuto 1.165.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre – Sister Act 2 ha totalizzato 1.772.000 spettatori (10%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 657.000 spettatori (4.4%);

La 7 – Un povero ricco ha convinto 604.000 persone (3.30%);

Tv 8 – Un volo a Natale ha fatto compagnia a 636.000 persone (3.6%);

Nove – Allacciate le cinture è stato seguito da 157.000 spettatori (1.50%).

Ascolti tv mercoledì 4 gennaio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.289.000 spettatori (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.393.000 spettatori (17.47%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 2.915.000 spettatori (20.39%) nella prima parte mentre nella seconda 3.942.000 (23.47%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 668.000 spettatori (3.51%);

Canale 5: Caduta Libera in replica ha registrato 1.858.000 spettatori (13.23%) nella prima parte e ne ha avuti 2.901.000 (17.44%) nella seconda

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.359.000 spettatori (6.99%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.481.000 spettatori (7.56%);

La7: In Onda ha interessato 1.181.000 spettatori (6%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 240.000 spettatori (1.46%).

Ascolti tv mercoledì 4 gennaio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.664.000 spettatori (15.58%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.878.000 spettatori (15.58%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.401.000 spettatori (20.19%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 482.000 spettatori (5.01%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.240.000 spettatori (16.87%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.244.000 spettatori (19.53%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.542.000 spettatori (16.10%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.036.000 spettatori (10.96%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 4 gennaio 2022

Boom di ascolti tv al mattino su Rai Uno con Unomattina: Massimiliano Ossini ha sfiorato di nuovo il 20% con oltre un milione di spettatori.