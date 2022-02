Ascolti tv ieri, Màkari 2 e GF Vip 6: scontro tra titani, chi ha vinto

Ieri, lunedì 7 febbraio 2022, è cominciata la settimana successiva al Festival di Sanremo. Il palinsesto televisivo è tornato quindi alla “normalità”. La prima serata, in particolare, ha visto scontrarsi il Grande Fratello Vip su Canale 5, giunto alla 40esima puntata, e la prima puntata della seconda stagione di Màkari, fiction in onda su Rai1 con protagonista Claudio Gioè. Màkari 2, che è letteralmente partita col botto, è riuscita a superare in termini di share, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Su Rai3 e Rete4, invece, in prima serata sono andati in onda programmi di approfondimento come Presadiretta e Quarta Repubblica. Ecco i dati completi relativi al prime time del 7 febbraio 2022:

Rai Uno: Màkari 2 ha raccolto 5.400.000 spettatori (25.4%).

Rai Due: Delitti in Paradiso ha conquistato 718.000 spettatori (3.2%).

Rai Tre: Presadiretta ha catturato l’attenzione di 1.145.000 spettatori (4.9%).

Canale 5: Il Grande Fratello Vip ha convinto 3.300.000 spettatori (21.50%).

Italia 1: Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 987.000 spettatori (4.6%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 850.000 spettatori (4.8%).

La7: Sherlock ha incollato innanzi al teleschermo 390.000 spettatori (2.3%).

Tv8: 4 Hotel ha raccolto 215.000 spettatori (0.9%).

Nove: Vasco Rossi – Questa Storia Qua ha convinto 398.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv lunedì 7 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 6.190.000 spettatori (24.1%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.949.000 spettatori (15.4%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.688.000 (20.9%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.161.000 spettatori (24.5%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.706.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 4.243.000 (20.7%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 7 febbraio 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha avuto l’attenzione di 2.171.000 spettatori (15.8%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.197.000 spettatori (18.6%).

Rai Uno: La Vita In Diretta ha raccolto 2.120.000 spettatori (17.5%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 598.000 spettatori (5%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.693.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.518.000 spettatori (16.9%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.889.000 spettatori (22.1%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.098.000 spettatori (17.9%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.988.000 spettatori (17.5%)

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.723.000 spettatori (14.5%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.666.000 spettatori (13.2%)

Ascolti tv della mattina di lunedì 7 febbraio 2022