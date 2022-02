Vita in diretta, moglie di Amadeus crolla in lacrime: la reazione di Matano

Giovanna Civitillo non trattiene il pianto e si commuove per l’operato del marito al Festival di Sanremo a La Vita in diretta

Momento di commozione a La Vita in Diretta. Nel corso della puntata di lunedì 7 febbraio, la prima dopo la trionfante chiusura del Festival di Sanremo 2022, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è crollata, lasciandosi andare a un toccante pianto. La donna è stata vinta dall’emozione dopo che il timoniere del talk di Rai Uno, Alberto Matano, ha lanciato una clip in cui sono state tessute le lodi del conduttore, Non appena lo studio del programma ha ripreso il collegamento in diretta, Giovanna si è lasciata andare alle lacrime.

“Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia”, ha sottolineato Matano, vedendo la Civitillo commossa. Il conduttore ha poi domandato alla moglie di ‘Ama’ perché fosse così emozionata. Lei, con voce rotta, ha risposto: “È che sono orgogliosa… Se lo merita, è proprio bravo!”. L’ex mezzo busto del Tg Uno ha mostrato un sorriso empatico. Anna Pettinelli, ospite in studio, ha evidenziato quanto la commozione di Giovanna sia stata una “cosa bella”.

Matano ha ulteriormente dato risalto all’impresa di Amadeus a Sanremo, ricordando che, come in “tutte le carriere”, anche nella sua, ci sono stati “momenti di luce e ombra”. Il conduttore ha aggiunto che la Civitillo, sapendo della fatica e dei periodi no vissuti dal marito, conosce meglio di chiunque altro cosa si celi dietro la soddisfazione e il successo di ‘Ama’, Da qui le sue lacrime.

La commozione di Giovanna Civitillo sul successo di Amadeus a #Sanremo2022: “Sono orgogliosa, se lo merita, è proprio bravo” #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/wWIpPy8gUY — La Vita in diretta (@vitaindiretta) February 7, 2022

Anna Pettinelli, particolarmente colpita dall’intesa del presentatore di Sanremo e della consorte, ha esaltato l’amore che scorre nella coppia, sottolineando come sia sano il fatto che nella relazione non ci sia alcuna concorrenza nei confronti del partner. Tradotto: Giovanna gioisce dei trionfi di Amadeus e, viceversa. Sebastiani (cognome anagrafico del volto Rai) è contento dei successi della sua dolce metà.

Sanremo 2022, Amadeus fuoriclasse anche senza Fiorello

Il Festival 2022 ha dimostrato che Amadeus è un fuoriclasse del piccolo schermo anche senza Fiorello. In molti credevano che la kermesse, senza lo showman siciliano, avrebbe avuto meno smalto. E in tanti pensavano che ‘Ama’ si sarebbe perduto senza l’amico del cuore. Non è accaduto nulla di tutto questo: Sebastiani, anzi, nelle serate senza il fido compagno (intervenuto solo nella prima serata del concorso canoro ligure), ha dimostrato di essere un campione della tv. Giù il cappello!