Amadeus e Giovanna insieme nel sabato sera di Rai 1: parla la Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo si preparano a essere la nuova coppia della televisione italiana. D’altronde è proprio la tv che li ha fatti incontrare, quando hanno lavorato insieme a L’Eredità e lì si sono innamorati. A distanza di tanti anni torneranno a far compagnia al pubblico di Rai Uno, ma non nel preserale. Si è parlato a lungo del ritorno di Affari Tuoi ed è proprio questo il programma che si apprestano a condurre di nuovo insieme. Da mesi ormai non si fa che parlare della possibilità che Affari Tuoi torni sul piccolo schermo, prima si è vociferato di un access prime time e poi di una prima serata.

A ipotizzare il ritorno di Affari Tuoi nel sabato sera di Rai Uno è stato Tv Blog un mese fa, ma in quella occasione non si è parlato di Giovanna Civitillo. Il suo nome è spuntato invece la scorsa estate quando però non si parlava della prima serata del sabato sera. Oggi a mettere insieme le due cose è stato il settimanale Gente, che ha intervistato la Civitillo ed è arrivata la conferma del ritorno del gioco dei pacchi.

Giovanna Civitillo e Amadeus condurranno insieme Affari Tuoi Formato Famiglia, dopo Sanremo. La messa in onda delle puntate è prevista infatti a partire dal 12 febbraio 2022 e per cinque settimane, per cui fino al 12 marzo. Giovanna quindi affiancherà Amadeus in questa avventura e ha commentato così: “Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”. In ogni puntata ci saranno due partite, in una giocherà una famiglia Nip e nell’altra una famiglia Vip. Per quanto riguarda l’orario di messa in onda, invece, si sa che inizierà alle 20.30 e terminerò intorno alla mezzanotte. Una vera e propria sfida dunque con C’è Posta per Te.

Prima di vedere Amadeus e Giovanna insieme in Affari Tuoi Formato Famiglia entrambi saranno impegnati con il Festival di Sanremo. Lui sul palco dell’Ariston, lei tra i corridoi del teatro come inviata per La Vita in Diretta. Giovanna ha parlato di un lavoro immenso fatto dal marito insieme a tutto lo staff del festival e non vede l’ora di vedere tutto il loro lavoro concretizzarsi. Amadeus ascolta di continuo le canzoni in gara, ha raccontato ancora la Civitillo, e ne conosce testi e accordi a memoria.