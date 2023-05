Luce dei tuoi occhi 2 (Canale 5) recupera rispetto alla settimana scorsa e raggiunge 2 milioni e 957mila spettatori, passando dal 13 al 18% di share. La serie batte il film proposto da Rai 1 The Help, che ha raccolto 1 milione e 834mila utenti e l’11.5% di share. Leggera risalita per Chi l’ha visto? (Rai Tre), che anche non riesce a sfondare i 2 milioni, arriva a 1 milione e 972mila spettatori con il 12% di share rispetto al 9% della scorsa puntata.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 17 maggio 2023:

Rai Uno – The Help ha raccolto 1.834.000 spettatori (11,5%);

Canale 5 – Luce dei tuoi occhi 2 ha totalizzato 2.957.000 spettatori (18,1%);

Rai Due – The Good Doctor ha avuto 996.000 spettatori (5,4%);

Italia 1 – I Pirati dei Caraibi – Ai Confini del mondo ha fatto compagnia a 953.000 spettatori (6,6%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha informato 1.972.000 spettatori (12%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 836.000 spettatori (5,9%);

La7 – Sacrificate Cassino! ha convinto 537.000 spettatori (3,2%);

Tv8 – Monuments Men ha ottenuto 336.000 spettatori (2%);

Nove – Brick Mansions ha conquistato 334.000 spettatori (1,9%).

Ascolti tv mercoledì 17 maggio 2023: preserale e access prime time

Ascolti tv mercoledì 17 maggio 2023: il pomeriggio

Ascolti tv della mattina di mercoledì 17 maggio 2023