Ascolti tv ieri: Luce dei miei occhi non brilla, Giletti ‘tiepido’, male Honolulu

Nonostante non brilli, la fiction di Canale 5, Luce dei miei occhi, si aggiudica la sfida degli ascolti della prima serata di mercoledì 29 settembre. Bene L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 su Rai due. Sorride anche Federica Sciarelli con Chi l’ha visto che si conferma una colonna portante di Rai Tre. Esordio tiepido al mercoledì per Massimo Giletti che, con Non è l’Arena, su La7, si ferma al 5.1% di share. Continua a non dare risultati entusiasmanti Honolulu su Italia 1. Di seguito i dati e i dettagli relativi ad ascolti e share:

Rai 1: Gifted – Il dono del talento ha raccolto 2.685.000 spettatori, pari a uno share del 13.4%.

Rai 2: L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 ha interessato 1.628.000 spettatori (8%).

Rai 3: Chi l’ha Visto? ha catturato l’attenzione di 1.915.000 spettatori (10.1%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 572.000 spettatori (3.4%).

Canale 5: Luce dei miei Occhi ha convinto 2.872.000 spettatori (15.5%).

Italia 1: Honolulu ha intrattenuto 747.000 spettatori (4.2%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 803.000 spettatori (5.1%).

Tv8: X Facto ha raccolto 585.000 spettatori (3%).

Nove: Accordi e disaccordi ha convinto 263.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv mercoledì 29 settembre: Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di 4.163.000 spettatori (18.3%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.662.000 spettatori (16.4%).

Ascolti del pomeriggio di mercoledì 29 settembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.402.000 spettatori (11.9%) .

Rai 1: Il paradiso delle signore ha convinto 1.674.000 spettatori (18.2%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 1.700.000 spettatori (18%).

Rai 2: Ore 14 ha conquistato 518.000 spettatori (4.2%),

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 387.000 spettatori (4.1%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.333.000 spettatori (17%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.371.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto l’attenzione di 2.375.000 spettatori (21.8%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.742.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.472.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha interessato 1.238.000 spettatori (14%), nella presentazione in onda dalle 17.35 alle 17.48, e 1.330.000 spettatori (13.9%) nella seconda parte dalle 17.52 alle 18.29.

Ascolti della mattina di mercoledì 29 settembre 2021