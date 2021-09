Giuseppe Zeno furioso: “Hanno tentato di vendere video delle mie figlie”

Duro sfogo di Giuseppe Zeno, felicemente sposato con l’attrice siciliana Margareth Madè e padre di due bambine, Angelica e Beatrice. Le piccole hanno rispettivamente quattro e un anno. La coppia, tra le più belle e affiatate dello star stystem italiano, è molto riservata e raramente condivide video o foto di famiglia sui social network.

Da qualche tempo, però, Giuseppe Zeno ha iniziato a postare su Instagram alcuni momenti di vita privata con la sua famiglia per rispetto dei tanti fan che lo seguono da anni, fin dagli esordi in Un posto al sole e Incatensimo.

“La gente mi chiede come stanno le bambine, allora io le mostro di spalle, ma il viso no. I minori vanno rispettati, anche se spesso non succede”, ha fatto sapere il protagonista di tante fiction di successo.

Giuseppe Zeno ha raccontato così un aneddoto che l’ha mandato su tutte le furie:

“Di recente ero a Monopoli con Margareth e le piccole e alcune signore ci hanno fatto dei video, poi hanno contattato giornali di gossip per venderle. A che livello stiamo scendendo?”

Uno spiacevole episodio per Giuseppe Zeno e Margareth Madè, che tengono molto alla riservatezza e alla privacy. La nascita delle bambine ha cambiato molto i due attori e Zeno, nonostante i numerosi impegni di lavoro, cerca di essere sempre un padre molto presente e attento.

L’ex star de Il Paradiso delle Signore ha rivelato di aver regalato alla moglie un modesto uliveto in Sicilia. Il sogno di Zeno e di Marghareth Madè è quello di realizzare un rifugio sereno, in campagna, a contatto con la natura. Così i due vogliono far crescere le loro bambine, che hanno migliorato le loro vite.

Giuseppe Zeno e il colpo di fulmine per Margareth Made

Quella tra Giuseppe Zeno e Margareth Made è una storia davvero romantica: l’attore napoletano si è innamorato della moglie guardandola al cinema, nel film Baaria. Una volta conosciuta grazie ad amici in comune ha fatto di tutto per conquistarla riuscendo nell’impresa. Da anni Giuseppe e Margareth formano una delle coppie più solide e innamorate del mondo dello spettacolo italiano.

Il matrimonio è arrivato nel 2016, in gran segreto. Dopo l’arrivo di Angelica e Beatrice non è da escludere l’arrivo di un terzo bambino, magari un maschietto. Marghareth Madè ha deciso di mettere in stand by la sua carriera per dedicarsi alla famiglia.