Ascolti tv ieri: lo show di Loretta Goggi non sfonda, tutti i dati

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di venerdì 10 marzo 2023: tutte le percentuali

Partenza debole per Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi su Rai Uno. L’esordio non ha raggiunto neppure i tre milioni di telespettatori e non è andato oltre il 18.60% di share. A vincere la sfida degli ascolti tv è stata Buongiorno mamma 2, la fiction che vede protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La puntata è stata seguita da 3.018.000 spettatori con il 18.9% di share.

Ascolti tv venerdì 10 marzo 2023: prima serata

Rai Uno – Benedetta Primavera: 2.942.000 spettatori e il 18.6% di share;

Canale 5 – Buongiorno, mamma 2: 3.018.000 spettatori e il 18.9% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 729.000 spettatori e il 3.7% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 513.000 spettatori e il 2.9% di share;

Italia 1 – Jack Reacher, La Prova Decisiva: 1.100.000 spettatori con il 6.5% di share;

Rai Tre – Dario Fo, l’ultimo mistero buffo: 359.000 spettatori con il 2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.033.000 spettatori e il 7.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 898.000 spettatori e il 6.52% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 448.000 spettatori e il 2.39% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 989.000 spettatori e il 5.35% di share.

Ascolti tv venerdì 10 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti 4.536.000 spettatori con il 22.56% di share;

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto una media di 3.776.000 spettatori (18.82%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.116.000 spettatori (22.8%) e poi 4.419.000 (25.9%);

Canale 5: Avanti un altro 2.430.000 telespettatori (18.8%) e poi 3.677.000 (22.3%) nella seconda;

Rete 4: Stasera Italia 738.000 spettatori (3.7%) e poi 655.000 (3.2%) nella seconda;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.643.000 spettatori (8.18%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.701.000 spettatori (8.44%);

LA 7: Otto e Mezzo ha informato 1.363.000 spettatori (6.8%);

La 7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 195.000 spettatori (1.5%) e poi 306.000 spettatori (1.9%) nella seconda.

Ascolti tv venerdì 10 marzo 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.543.000 spettatori (14.8%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.872.000 spettatori (21.12%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.178.000 spettatori (20.97%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.436.000 telespettatori (18.86%);

Canale 5: Terra Amara ha convinto 2.591.000 spettatori con il 21.39% di share;

Canale 5: Il daytime di Amici ha appassionato 1.983.000 spettatori (22.19%) mentre quello del GF Vip 1.724.000 (19.86%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.375.000 spettatori (15.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha registrato nella presentazione 1.537.000 (16.43%) e poi 1.879.000 (17.92%) e 2.008.000 (17.17%).

Ascolti della mattina di venerdì 10 marzo 2023