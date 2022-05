Ascolti tv ieri: l’Isola di Ilary Blasi piace e convince, flop Carlo Conti

The Band di Carlo Conti si è rivelato un flop per Rai Uno. Nonostante il format originale e una giuria di tutto rispetto formata da Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone, lo show non è riuscito ad entusiasmare i telespettatori. E così, di venerdì in venerdì, ha continuato a perdere pubblico perdendo contro l’Isola dei Famosi di Canale 5. L’ultima edizione del reality di Ilary Blasi ha addirittura convinto i dirigenti Mediaset ad allungare il programma fino alla fine di giugno.

L’ultima puntata di The Band, andata in onda venerdì 20 maggio 2022, ha totalizzato 2.207.000 con il 14.40%. Un leggero aumento rispetto alla settimana precedente che però non è bastato a battere la concorrenza di Canale 5. Il diciottesimo appuntamento dell’Isola dei Famosi ha appassionato 2.406.000 con il 19.20%. Certo, per entrambi i programmi non si tratta di numeri monstre ma va considerato che l’offerta televisiva è ormai frammentata e l’estate in anticipo sta spingendo le persone ad abbandonare divano e telecomando prima del previsto.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di venerdì 20 maggio 2022:

Rai Uno – The Band: 2.207.000 spettatori e il 14.4% di share;

Rai Due – N.C.I.S: 1.288.000 spettatori e il 6.6% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 861.000, 4.9%;

Rai Tre – Chiedi chi era Giovanni Falcone: 750.000 spettatori e il 4.10% di share;

Canale 5 – Isola dei Famosi: 2.406.000 spettatori e il 19.20% di share;

Italia 1 – Rocky Balboa: 889.000 spettatori e il 5.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.155.000 spettatori e il 8.1% di share;

La7 – Propaganda Live: 723.000 spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – Name That Tune: 264.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.178.000 spettatori e il 6.3% di share.

Ascolti tv venerdì 20 maggio 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti ha coinvolto 4.317.000 spettatori (23.16%)

Canale 5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.160.000 spettatori (16.90%)

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto nella prima parte 2.532.000 spettatori (23.95%) mentre nella seconda ne ha avuti 3.747.000 (28.27%)

Canale 5: Avanti un altro in replica ha conquistato nella prima parte 1.763.000 spettatori (17.85%) mentre nella seconda ne ha intercettati 2.554.000 (19.99%)

Ascolti tv venerdì 20 maggio 2022: i dati del pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.638.000 spettatori (15.15%)

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore in replica ha raggiunto 1.449.000 spettatori (16.44%)

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.580.000 spettatori (18.93%)

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.445.000 spettatori (19.78%)

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.421.000 spettatori (20.52%)

Canale 5: Uomini e Donne è stato visto nella prima parte da 2.556.000 (24.97%) mentre nella seconda 1.969.000 (22.12%)

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.418.000 spettatori (17.10%)

Ascolti della mattina di venerdì 20 maggio 2022