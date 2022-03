Ascolti tv ieri: Lea e Milan-Inter, chi ha vinto. De Martino cala, boom dei talk

Lea – Un nuovo giorno (Rai Uno), nonostante il big match di Coppa Italia Milan-Inter (Canale Cinque), non perde terreno e anzi incrementa i suoi ascolti rispetto alla scorsa settimana: in tutto ha raccolto 4.8 milioni di utenti contro i 4.6 di sette giorni fa. La serata ha visto comunque il trionfo del derby di San Siro: Milan vs Inter ha intrattenuto oltre 6 milioni di appassionati. Su Rai Due, in calo Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (1.4 milioni di spettatori conto 1.7 milioni di sette giorni fa). A rosicchiare pubblico al conduttore campano è stato il boom dei talk che, con l’informazione sul conflitto ucraino, hanno incrementato i loro dati.

#Cartabianca (Rai Tre) ha avuto 200mila utenti in più rispetto alla scorsa settimana, Fuori dal coro (Rete Quattro) 200mila in più, DiMartedì (La7) persino 500mila in più.

Di seguito i dati completi del prime time di martedì 1 marzo:

Rai Uno – Lea Un Nuovo Giorno: 4.830.000 spettatori e il 21.1% di share (primo episodio, dalle 21.39 alle 22.36, ha avuto 4.886.000 spettatori (19.3%), il secondo episodio, dalle 22.36 alle 23.32, ha avuto 4.773.000 spettatori (23.3%)).

Canale Cinque – Coppa Italia: Milan vs Inter: 6.028.000 spettatori e il 23.9% di share;

Rai Due – Stasera tutto è possibile: 1.437.000 spettatori e l’7.6% di share;

Italia Uno – Grease: 782.000 spettatori e il 3.3% di share;

Rai Tre – #Cartabianca: 1.080.000 spettatori e il 5.1% di share;

Rete Quattro – Fuori dal Coro: 1.031.000 spettatori e il 5.7% di share;

La7 – DiMartedì: 1.593.000 spettatori e il 7.3% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent: 657.000 spettatori e il 2.9% di share;

Nove – Il Vento del Perdono: 298.000 spettatori e l’1.3% di share.

Ascolti tv martedì 1 marzo 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – L’Eredità– La Sfida dei 7 ha avuto 3.589.000 spettatori e il 20.5 % di share; L’Eredità ha raccolto 5.159.000 spettatori e il 24.9% di share;

Canale Cinque – Avanti il primo: 2.504.000 spettatori e il 20.75% di share; Avanti il primo: 3.892.000 spettatori e il 19.2% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.165.000 spettatori e il 19.7% di share;

Canale Cinque– Striscia la Notizia: 4.416.000 spettatori e il 17.4% di share.

Ascolti tv martedì 1 marzo 2022: il pomeriggio

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.093.000 spettatori e il 15.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.214.000 spettatori e il 18.3% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.649.000 spettatori e il 19.1% di share;

Canale Cinque – Beautiful: 2.660.000 spettatori e il 2.504.000% di share;

Canale Cinque – Una vita: 2.504.000 spettatori e il 17% di share;

Canale Cinque – Uomini e Donne: 3.121.000 spettatori e il 24% di share;

Canale Cinque – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.311.000 spettatori e il 19.2% di share;

Canale Cinque – GF Vip: 2.074.000 spettatori e il 17.6% di share;

Canale Cinque – Love is in the air: 1.933.000 spettatori e il 16.2% di share;

Canale Cinque – Pomeriggio Cinque: 2.005.000 spettatori e il 14.4% di share;

Ascolti della mattina di martedì 1 marzo 2022