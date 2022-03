GF Vip, Lulù colpita con una gomitata da Soleil: scoppia il panico in Casa

L’italoamericana rifila per sbaglio un colpo in faccia alla principessa che va nel panico: “Giovedì non ci sarò”

Soleil Sorge, nelle scorse ore, durante un balletto a bordo piscina, ha colpito involontariamente con una gomitata Lucrezia ‘Lulù’ Selassié: al Grande Fratello Vip ha regnato il caos per un’oretta, con la principessa che ha avuto una reazione tragicomica, arrivando persino a dire che non avrebbe partecipato alla prossima puntata in prime time del reality show a causa dell’entità del danno riportato. Il fatto è che il danno, in fin dei conti, non è stato nulla di che. Non che la botta non l’abbia presa da Soleil, ma minacciare di non esserci in puntata è stato alquanto esagerato, tragicomico appunto.

L’episodio della gomitata si è consumato a bordo piscina. Sophie Codegoni, Delia Duran, Soleil e le due sorelle Selassié hanno inscenato un focoso balletto, alimentandolo con twerk e movimenti di spalle. Le ragazze si sono messe in fila indiana nel provare la danza. Lulù è capitata dietro a Soleil che, in modo del tutto casuale, si è ritrovata a rifilare un colpo sulla bocca della princess. Subito Lucrezia ha sospeso il ballo portandosi la mano alla bocca per la botta ricevuta. Dopodiché un po’ per il dolore, un po’ per lo spavento ha cominciato a versare lacrime e a lanciare lamenti.

“Lulù ti esce il sangue? Tranquilla bagnati, io vado a cercare il ghiaccio”, il pronto intervento di sua sorella Jessica. Lulù, però, nonostante la situazione non abbia destato particolare allarme, è entrata nel panico e immediatamente si è recata in bagno per capire l’entità del danno. Guardandosi allo specchio ha ulteriormente ceduto allo sconforto, affermando di avere un “labbro gigante” e che gli usciva un poco di sangue dal dente. Alla luce di ciò, ha dichiarato a più riprese e in maniera concitata di non poter prendere parte alla prossima diretta in prima serata. La vicenda, si ripete, ha assunto contorni tragicomici in quanto il panico della Selassié è parso oltre l’esagerazione.

Grande Fratello Vip, Lulù nel panico: “Ho il labbro gigante, lunedì non ci sarò”

Così Lucrezia innanzi allo specchio dopo essere stata colpita da Soleil: “Mi sono fatta male, molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica, no guarda, non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo”.

Dopo un primo momento di disorientamento e di sconforto, la principessa ha recuperato la calma. Giovedì sarà regolarmente in puntata, nessun forfait in vista.