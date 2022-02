Ascolti Tv ieri: Le Iene deludono con Belen, Sciarelli bene. Tutti i dati

Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 9 febbraio 2022, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, è stato ricco di offerte. Rai1 ha dato spazio a un film in prima visione, Cosa mi Lasci di Te, mentre su Rai2 è andata in onda l’amata fiction di genere medico The Good Doctor. Su Rai3, come ogni mercoledì, è stata trasmessa una nuova seguitissima puntata di Chi L’ha Visto?. In quanto alle reti Mediaset c’è stato l’atteso debutto alla conduzione de Le Iene di Belen Rodriguez in coppia con Teo Mammucari su Italia1 che non ha convinto molti telespettatori. Su Rete4 è stato invece dato spazio all’attualità con Zona Bianca e su Canale5 al calcio con i quarti di Coppa Italia disputati tra Milan e Lazio.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di mercoledì 9 febbraio 2022:

Rai Uno: Cosa mi Lasci di Te ha raccolto 2.892.000 spettatori (13.7%)

Rai Due: The Good Doctor 5 ha conquistato 1.093.000 spettatori (4.4%).

Rai Tre: Chi L’ha Visto? ha catturato l’attenzione di 2.307.000 spettatori (11.6%).

Canale 5: Milan-Lazio ha convinto 4.642.000 spettatori (19.4%).

Italia 1: Le Iene ha intrattenuto 1.408.000 spettatori (8.9%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 939.000 spettatori (5.6%).

La7: Atlantide ha incollato innanzi al teleschermo 505.000 spettatori (3.2%).

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel ha raccolto 377.000 spettatori (1.9%).

Nove: Amiche da Morire ha convinto 340.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.516.000 spettatori (21.7%).

Canale5: Striscina la Notizina ha interessato una media di 3.990.000 (16.2%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.706.000 spettatori (21.7%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.009.000 spettatori (24.7%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.726.000 spettatori (16.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 4.174.000 spettatori (21.2%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 9 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.140.000 spettatori (19.6%).

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha raccolto 1.813.000 spettatori (14.3%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 512.000 spettatori (4.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.675.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.669.000 spettatori (19.2%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.786.000 spettatori (23.3%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.003.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.050.000 spettatori (19.1%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.828.000 spettatori (16.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.768.000 spettatori (15%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 9 febbraio 2022