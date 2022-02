Belen a Le Iene fa discutere: perché nel programma si fa chiamare Maria

By

Com’era prevedibile l’arrivo di Belen Rodriguez a Le Iene sta facendo molto discutere. C’è chi è contento di questa scelta e chi invece non approva l’arrivo della spumeggiante argentina. Molti hanno commentato positivamente sui social network il monologo della 37enne mentre altri si sono soffermati sull’aspetto fisico della soubrette, che appare diversa rispetto al passato.

Ad attirare l’attenzione sono soprattutto le labbra – che sembrano più gonfie del solito a detta di qualcuno – e la frangetta, con la quale Belen assomiglia molto alla sorella minore Cecilia Rodriguez. A destare maggiore curiosità è stata però la voce fuori campo de Le Iene che ha presentato l’ex moglie di Stefano De Martino come “Maria Belen” e non come “Belen Rodriguez”.

Come mai ora la Rodriguez si fa chiamare Maria Belen a Le Iene? In realtà questo è il suo vero nome di Battesimo. La showgirl si chiama Maria Belen Rodriguez Cozzani (ha entrambi i cognomi dei genitori ma fin da bambina è stata chiamata semplicemente come Belen).

In un’intervista concessa al Corriere della Sera Belen ha spiegato che è stato Davide Parenti, ideatore e autore de Le Iene, a volerla chiamare così per la nuova edizione della trasmissione di Italia Uno. La Rodriguez ha rivelato:

“Quando ho incontrato Davide mi ha detto: “Non ho bisogno di Belen ma di Maria. Vorrei tu parlassi come fossi con un’amica”

A Belen Rodriguez è stato dunque chiesto di essere più persona e meno personaggio a Le Iene. Una richiesta che la diretta interessata ha accolto al volo tanto da esordire nello show con un monologo che parla di sogni e speranze. Fin dal suo arrivo in Italia, infatti, Belù sognava di condurre questo programma.

Un sogno diventato realtà dopo tanti anni, tra gavetta e molteplici esperienze. Tra l’altro Belen è approdata a Le Iene in coppia con Teo Mammucari, con il quale ha lavorato diverse volte nella sua carriera. Nel 2009 i due hanno condotto Sarabanda e Scherzi a parte.

Da qualche anno Teo Mammucari e Belen Rodriguez sono al timone di Tu si que vales: il primo nei panni di giurato insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi; la seconda nel ruolo di conduttrice con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.