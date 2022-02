Belen, silenzio rotto sul riavvicinamento a Stefano: “Ecco con chi vivo ora”

Belen Rodriguez è pronta per l’ennesima avventura televisiva. Mercoledì 9 febbraio debutterà nel ruolo di conduttrice de Le Iene (Italia Uno), affiancando Teo Mammucari che conosce da anni e con il quale ha un ottimo rapporto professionale e umano. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl argentina ha fatto il punto sulla sua carriera e sulla sua chiacchieratissima vita privata. La relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio, è naufragata prima di Natale. Nelle ultime settimane è stata paparazzata più volte con l’ex marito Stefano De Martino. La modella ha fatto chiarezza spiegando cosa c’è di vero dietro al gossip che è tornato a braccarla intensamente.

“Nella vita privata sono diventata iena per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”. Così la Rodriguez quando le è stato chiesto se le calzasse a pennello il nuovo ruolo nella trasmissione di Davide Parenti.

Il demiurgo de Le Iene ha inoltre detto alla sudamericana di non “avere bisogno di Belen e ma di Maria (secondo nome della showgirl, ndr)”. Tradotto, l’autore vuole che emerga più la persona rispetto al personaggio. A spingerla verso Le Iene è stata anche Maria De Filippi:

“Lei è la mia mamma televisiva – lavoro con lei da 13 anni – mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza, “Tu sì que vales”. Non è da tutti, è una grande donna altruista. Lei mi ha consigliato: “”Le Iene” fanno per te, è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farti vedere in un’altra veste””.

Per quel che riguarda Mammucari, parole al miele. Belen ha confidato di stimarlo molto e di apprezzare la sua vena ironica oltre al suo “finto cinismo”, dietro al quale si cela un “tenero e ottimo papà”. Spazio poi a chi l’ha preceduta: un volto storico del programma è stata Ilary Blasi; un altro è stato quello di Alessia Marcuzzi. La moglie di Totti piace alla Rodriguez perché usa un “linguaggio semplice”, senza snaturare il suo essere “romana e caciarona. Non rinnega le proprie origini. Non è impostata e funziona”.

Carezze anche per Alessia Marcuzzi, ritenuta dall’argentina una “grande conduttrice da sempre, molto naif, un misto tra donna e bambina e questo porta molta freschezza“. Nessun accenno al gossip incendiario che scoppiò nel 2020, dopo che naufragò il suo matrimonio: allora Dagospia lanciò la bomba, affermando che De Martino aveva tradito la moglie proprio con la Marcuzzi. I diretti interessati smentirono. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, però, non ha mai fatto un passo indietro sulla vicenda che ancora oggi rimane avvolta nel mistero.

Belen e i rapporti attuali con Stefano De Martino: “Ora vivo sola con i miei figli”

A proposito di De Martino: di recente si è mormorato di un ritorno di fiamma. Tante pure le paparazzate che hanno sorpreso i due ex coniugi assieme, affiatati. Si è pure sussurrato di incontri in hotel. Cosa sta davvero succedendo?

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”.

Insomma, la conferma degli incontri c’è. Sul fatto che sia tornata a fare coppia, Belen preferisce non sbilanciarsi ma che ci sia stato un riavvicinamento è fuori discussione. Su Antonino Spinalbese, invece, non ha spiccicato una parola se non per dire che sia lui che Stefano “sono due bravi papà”.

La modella 37enne ha poi speso delle parole sul Festival di Sanremo appena concluso, elogiando il lavoro di Amadeus e definendo la kermesse 2022 magnifica: “Stupendo, uno dei più belli di sempre. Amadeus è riuscito a radunare le diverse fasce d’età. Mio figlio Santiago che ha 8 anni, voleva vedere Sanremo”.

Drusilla Foer l’ha menzionata, con riferimento all’ormai arcinota farfallina inguinale. Quel tatuaggio tenne banco per giorni, diventando un tema dibattutissimo ovunque. “Geniale Drusilla, di una eleganza unica, ero incantata da lei”, ha chiosato l’argentina.

Oggi il suo primo figlio, Santiago, ha 8 anni, mentre la piccola Luna Marì solo 6 mesi. “Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”, ha sottolineato Belen.