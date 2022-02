Drusilla Foer scagiona Iva Zanicchi: “Polemica? Miopi”, la telefonata

Drusilla Foer ha sgonfiato la polemica su Iva Zanicchi. Dopo una serata magica in cui, come tanti hanno detto e scritto, Drusilla si è mangiata il palcoscenico, sui social è circolato questo scambio di battute con la cantante in gara. Per fortuna non solo quello, perché è molto condiviso anche il bellissimo, importante e profondo monologo di Drusilla Foer a Sanremo 2022. Nonostante ciò, la sua ironia né quella della Zanicchi, ben nota, è stata captata ieri sera dai più. Secondo alcuni infatti la Foer avrebbe “spento” in un attimo Iva, non rendendosi conto che stavano scherzando insieme.

Fatta questa premessa, è chiaro che ad alcuni non è piaciuta il sarcasmo della cantante, pure se lo ha sempre mostrato. Certo è che la Foer non si è affatto offesa né voleva offendere, anzi è stata al gioco perché ha altrettanta ironia. Ciò che è successo ieri è leggermente diverso da ciò che si è diffuso sui social, dove è stato fatto un riassunto dello scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi. In realtà è andata così:

Iva: “Quanto sei alta”

Drusilla: “Parecchio”

Iva: “Ma lei ha anche altre cose che io non.. Nooo!”

Drusilla: “Diverse cose”

Iva: “Perché lei è co…lta”

Drusilla: “Colta!”

Le due inoltre si sono sorrise per tutto il tempo e sono amiche da anni. A conferma del fatto che il “colta” in risposta non voleva essere una frecciata sono arrivate le parole della diretta interessata. Drusilla Foer ha scagionato Iva Zanicchi, intervenendo su R101 nella trasmissione Facciamo finta che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Queste le sue parole:

“Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la str…a con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me”

Perché allora questa polemica? Molto semplice: lo scambio di battute è stato riassunto e nel riassunto non sono state riportate le parole di Iva. O forse qualcuno non le ha captate, dato che Iva parlava a bassa voce. Il VAR però conferma la versione di Drusilla, che poi ha aggiunto:

“A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi. Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata”

C’è stato anche un chiarimento diretto tra loro. Stamattina Iva Zanicchi ha telefonato a Drusilla Foer per confrontarsi su quanto avvenuto. “Ma la gente non capisce nulla”, ha detto Iva nella chiamata. “Vabbè, basta che lo sappiamo io e te”, le ha risposto Drusilla. Quest’ultima inoltre ha precisato che sebbene sia una persona sarcastica non si sarebbe permessa di esserlo con la Zanicchi.