Ascolti tv ieri: L’Amica Geniale e Fazio stendono Zalone, Maria vs Mara

Ieri, domenica 20 febbraio 2022, in prima serata è andato in onda su Rai1 un nuovo appuntamento con la terza stagione de L’Amica Geniale. La serie tv targata HBO basata sui romanzi di Elena Ferrante ha trionfato anche stavolta in termini di share (21.6%) anche se i suoi ascolti sono in calo rispetto alle puntate precedenti. La fiction ha battuto comunque un colosso come Checco Zalone: il suo film Che Bella Giornata, trasmesso su Canale5, si è fermato al 10.5% superato da Che Tempo Che Fa su Rai3. Tra i programmi di approfondimento ha avuto la meglio Non è L’Arena su La7 contro Zona Bianca su Rete4. In quanto ai programmi della domenica pomeriggio c’è stato un nuovo scontro tra Amici di Maria De Filippi e Verissimo con Silvia Toffanin su Canale5 e Domenica In di Mara Venier seguito da Da noi…a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha raccolto 4.645.000 spettatori (21.6%)

Rai Due: The Rookie ha conquistato 1.137.000 spettatori (4.7%), CSI Vegas 969.000 spettatori (4.1%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.690.000 spettatori (11.1%), e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.944.000 spettatori (10.8%).

Canale 5: Che Bella Giornata ha convinto 2.363.000 spettatori (10.5%).

Italia 1: Gemini Man ha intrattenuto 1.318.000 spettatori (6.2%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 669.000 spettatori (4%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 867.000 spettatori (3.7%) nella prima parte, 584.000 spettatori (5.1%) nella seconda.

Tv8: Chloe – Tra seduzione e inganno ha raccolto 227.000 spettatori (1%).

Nove: Sento la terra girare ha convinto 350.000 spettatori (1.7%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 20 febbraio 2022

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 2.941.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e ne ha convinti 2.514.000 (18.1%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.354.000 spettatori (15.1%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.117.000 spettatori (20.5%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.752.000 spettatori (19.7%) nella prima parte e 2.713.000 spettatori (16.9%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 20 febbraio 2022