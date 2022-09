La Dama Velata chiude col botto, anche se in replica, su Rai Uno. Gli ultimi due episodi della fiction sono stati trasmessi domenica 4 settembre e hanno battuto sonoramente la concorrenza, come già accaduto in precedenza. Il finale della serie con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale è stato seguito da oltre due milioni e mezzo di telespettatori con punte di tre.

La Dama Velata ha conquistato nuovi telespettatori e ri-appassionato chi aveva già seguito le vicende di Clara e Guido nel 2015. La fiction è stata la più seguita dell’estate 2022 sul fronte degli ascolti tv e la più commentata sui social network. Molti hanno scelto di guardarla su Raiplay, il servizio streaming della Rai. Un vero e proprio trionfo che ha spinto il pubblico a chiedere a gran voce sui social network una seconda stagione che fino ad oggi non è mai stata realizzata.

Al contrario di altre serie la Rai ha deciso di non andare avanti con le vicende della Contessa Clara e del Conte Guido. Ad oggi i motivi di tale scelta non sono mai stati resi noti: c’entrano forse i vari impegni di Miriam Leone e Lino Guanciale? I due attori sono decisamente sulla cresta dell’onda e negli ultimi sei anni le loro carriere hanno spiccato il volo. L’ex Miss Italia, dopo aver detto addio alla conduzione, si è imposta soprattutto al cinema. Guanciale, invece, è ormai diventato una garanzia per la lunga serialità italiana.

Per il momento – nonostante il successo delle repliche – la Rai non sembra propensa a cambiare idea: difficile vedere una seconda stagione de La Dama Velata. Più facile che si possa puntare ancora una volta sull’accoppiata Miriam Leone-Lino Guanciale in una serie tutta nuova, in una storia inedita da raccontare.

Ascolti tv domenica 4 settembre 2022: dati prime time

Rai Uno – La Dama Velata: il primo episodio ha totalizzato 2.797.000 telespettatori (17.92% di share) mentre il secondo 2.671.000 (19.59%);

Canale 5 – Richard Jewell: 1.259.000 spettatori (9.75%);

Rai Due – TG2 Post: 500.000 spettatori e il 3.17% di share;

Italia 1 – Shark, il primo squalo: 1.208.000 spettatori (8.28%);

Rai Tre – Città Segrete: 702.000 spettatori e il 4.92% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 874.000 spettatori e il 7.20% di share;

La7 – Miss Marple: 355.000 spettatori e il 2.3% di share;

TV8 – SIC: 351.000 spettatori e il 2.4% di share;

Nove – I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo: 418.000 spettatori e il 2.8% di share.

Ascolti tv domenica 4 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Beautiful: 1.944.000 spettatori e il 15.24% di share;

Canale 5 – Una Vita: 1.708.000 spettatori e il 14.2% di share;

Rai Uno – Tg 1: 3.343.000 spettatori e il 25.51% di share;

Rai Uno – Don Matteo: 1.264.000 (11.14%);

Canale 5 – Grand Hotel: 1.115.000 spettatori e il 10.9% di share;

Canale 5 – Rosamund Pilcher: 1.044.000 spettatori (11.38%);

Rai Uno – Reazione a Catena: nella prima parte ha totalizzato 2.311.000 (20.90%) mentre nella seconda 3.262.000 (25.55%);

Canale 5 – Caduta Libera: prima è stato seguito da 1.168.000 persone (10.92%) poi da 1.768.000 (10.91%);

Rai Uno – Techetechetè: 3.405.000 spettatori e il 21.5% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.474.000 spettatori e il 15.7% di share.

Ascolti della mattina di domenica 4 settembre 2022