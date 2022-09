Ascolti tv ieri: JLo e X Factor ok, crac Vespa, baratro Diaco e Balivo

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 15 settembre 2022

Lo Speciale Porta a Porta (Rai Uno) delude, raccogliendo soltanto 1.1 milioni di utenti e un magro 7% di share. Fa meglio il film Ricomincio da me (Canale Cinque) con protagonista Jennifer Lopez. La pellicola, seppur non ottiene dati entusiasmanti, riesce a conquistare la prima serata: quasi 2 milioni di utenti e il 13.5% di share. Bene Delitti in paradiso (Rai Due), con 1.4 milioni di persone coinvolte (8.1%). Sorride anche X Factor (Sky 1) che ha aperto la stagione con buoni ascolti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 15 settembre 2022:

Rai Uno – Porta a Porta ha intercettato 1.100.000 spettatori e ha avuto il 7% di share;

Canale Cinque – Ricomincio da me ha avuto 1.975.000 spettatori (13.5%);

Rai Due – Delitti in Paradiso ha coinvolto 1.443.000 spettatori (8.1%);

Italia Uno – Maurizio Battista – Tutti contro Tutti ha avuto un ascolto medio di 816.000 spettatori (5.7%);

Rete Quattro – Dritto e Rovescio ha raggiunto 1.025.000 spettatori (8.5%);

Rai Tre – La casa delle stelle ha convinto 467.000 persone (3%);

La7 – Piazza Pulita ha interessato 713.000 spettatori (6.2%);

TV8 – Conference League Basaksehir-Fiorentina ha fatto compagnia a 748.000 spettatori (4.2%);

Nove –Sei Mai Stata sulla Luna? ha catturato 373.000 spettatori (2.4%).

Sky 1 – X Factor ha raggiunto 638.000 spettatori (3.9%). Al dato vanno aggiunti i 790.000 utenti che hanno visionato la replica, +1, e on demand.

Ascolti tv giovedì 15 settembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti e Reazione a Catena saldamente padroni delle proprie fasce, Lingo di Caterina Balivo continua a far registrare dati assolutamente insufficienti (129 mila spettatori).

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 3.745.000 spettatori (19.8%);

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.666.000 spettatori (14.1%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.838.000 spettatori (26.6%) nella prima parte e ne ha avuti 4.010.000 (28.4%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.541.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e ne ha avuti 2.397.000 (17.8%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 842.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 787.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte;

Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 540.000 spettatori (2.9%);

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.372.000 spettatori (7.2%).

La7 Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 129.000 spettatori (1%).

Ascolti tv giovedì 15 settembre 2022: il pomeriggio

Alberto Matano ha di nuovo la meglio su Barbara d’Urso. Diaco, con Bella ma’, continua a far registrare flop: solo il 3.4% di share e 285 mila persone coinvolte.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.570.000 spettatori (13.9%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.562.000 spettatori (19.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.859.000 spettatori (22.6%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 285.000 spettatori (3.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.538.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.245.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.684.000 spettatori (19%);

Canale 5: Terra amara ha avuto 1.956.000 spettatori (24.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.609.000 spettatori (20.9%) nella prima parte, 1.531.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di giovedì 15 settembre 2022

Storie Italiane di Eleonora Daniele leggermente dietro a Mattino Cinque di Francesco Vecchi e Federica Panicucci.