Stasera, giovedì 15 settembre 2022, era il momento della verità per la nuova conduttrice e il nuovo tavolo dei giudici

È stata la sera del debutto di X Factor 2022: nuovi giudici e nuova conduttrice e i commenti sui social non sono mancati. Il talent show di Sky è molto commentato su Twitter e nelle prime battute della puntata di stare gli utenti si sono espressi sui nuovi volti. C’è Francesca Michielin alla conduzione, introdotta con un video sulla sua partecipazione come concorrente. Tra i giudici di X Factor 2022 c’è un gradito ritorno, ovvero Fedez, e poi tre esordienti al tavolo: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Chi sarà piaciuto e chi no?

Leggendo i commenti sui social si può intuire il parere che va per la maggiore tra il pubblico. Non potrà mai essere un parere unanime, è chiaro: ci sarà sempre chi piace a qualcuno e non ad altri. Tuttavia si può fare un bilancio parlando per la maggioranza e al momento è un bilancio positivo. Promossi e bocciati dopo la prima puntata di X Factor 2022? Meglio parlare di promossi e basta: nella prima puntata delle Audition sono piaciuti tutti.

La conduttrice Francesca Michielin gode di grande affetto da parte del pubblico di X Factor. Lei è riuscita ad abbattere anche il muro Cattelan: l’anno scorso il paragone era inevitabile, stasera meno. Non mancano i nostalgici, inutile dirlo, ma Francesca sta convincendo alla conduzione. La vera prova per lei però saranno i Live. Nel frattempo l’hanno definita una “scelta azzeccata”. Alcuni hanno notato che segue le esibizioni come una sorella maggiore, potendo immedesimarsi negli aspiranti concorrenti. E questo piace molto.

Francesca sia da cantante che da conduttrice il paco se lo mangia… #XF2022 #FrancescaMichielin pic.twitter.com/OoIJnJ5wTD — la_bellezza_della_michielin???????? (@lalli_fm) September 15, 2022

Fedez è una garanzia a X Factor: è alla sua sesta edizione e sui social i pareri sono tutti positivi. Qualcuno ha scritto che la sua mancanza si faceva sentire negli anni in cui non c’è stato, tanti sono del parere che sia uno dei migliori giudici. E poi era perfettamente a suo agio, anzi Fedez era a casa. “Con Fedez è tutto un’altra storia. Una bella storia”, questo è uno dei tanti tweet. E ancora: “Che bello rivedere Fedez qua. Il mio prefe in assoluto! Bentornato”. Nel backstage lui ha commentato così il ritorno: “Bello tornare, sono super tranquillo. Gli altri? Devono prendere il ritmo, ma ci penso io”.

Dargen D’Amico è già totalmente a suo agio a X Factor: ha interagito sin da subito con il pubblico, ha la battuta pronta e i pareri sui concorrenti sono promossi dal Web. Con la sua simpatia si farà notare, insomma. Almeno fin quando inizierà la battaglia ai Live, s’intende. Uno spettatore ha commentato così: “Su Fedez non avevo dubbi ma Dargen già il mio prefe“.

Rkomi ha infuocato Twitter: tanti apprezzamenti estetici, sì, ma anche chi aveva timori si è ricreduto. È un po’ impacciato ancora, ma comprensibile. Non ha nascosto di avere qualche difficoltà nel dire sì o no, sentendo forse il peso del destino di un artista. A Francesca Michielin ha confidato: “È difficile perché stai decidendo per altri”.

Cosa dire infine di Ambra Angiolini giudice di X Factor? Nella prima puntata l’impressione è che abbia ancora il freno a mano tirato, ma le premesse sono ottime. Insomma: sa ciò che fa. Sui social il riscontro è positivo, ma non manca qualche critica. Per esempio c’è chi rimpiange Emma o Asia Argento. Promossa o bocciata? Magari rimandata.

Ambra non capisce un cazzo. Ridateci Asia Argento. #XF2022 — AQualcunoPiaceTrash (@ViaColTrash) September 15, 2022