Ascolti tv ieri: l’Italia fa il botto, Fazio ottimo, Scherzi a Parte resiste

Rai Uno, con le finali della UEFA Nations League conquista sia la prima serata sia il pomeriggio. Il match Italia – Belgio, andato in onda dopo la puntata in versione ridotta di Domenica In, ha fatto il botto, facendo registrare uno share pari al 34.6%. Ottimi ascolti anche per la finale valida per il primo e secondo posto trasmessa in prime time, in cui si sono fronteggiate Spagna e Francia. Scherzi a Parte si mantiene stabile rispetto a 7 giorni fa (anzi guadagna qualcosina), strappando un 15.2% di share. Fabio Fazio sorride con Che Tempo Che Fa, facendo segnare un più che soddisfacente share pari al 11.5%.

Rai 1 – UEFA Nations League St 2021 (finale: Spagna – Francia) ha raccolto 5.416.000 spettatori pari al 22.9% di share.

Rai 2 – N.C.I.S. Los Angeles è stato visto da 1.232.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. New Orleans ha interessato 1.020.000 spettatori (4.4%).

Rai3 – Che Tempo Che Fa ha convinto 2.790.000 spettatori (11.5%) e ne ha conquistati 1.857.000 (9.7%) nella parte del Tavolo.

Canale 5 – Scherzi a Parte ha interessato 2.932.000 spettatori (15.2%).

Italia 1 – Il film Viaggio nell’isola misteriosa ha intrattenuto 1.148.000 spettatori (5.1%).

Rete 4 – Controcorrente ha avuto un ascolto medio di 836.000 spettatori (4.2%).

La7 – Atlantide ha registrato 443.000 spettatori (2.8%).

Tv8 – MasterChef Italia 10 ha raccolto 565.000 spettatori (3.1%).

Nove – Il film Il vento del perdono ha avuto l’attenzione di 373.000 spettatori (1.8%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 10 ottobre 2021

Rai 1 ha trasmesso il talk Domenica In in versione ridotta, dalle 14.00 alle 14.45, per fare spazio al match di UEFA Nation League Italia – Belgio. Il match calcistico ha provocato anche il cambio di palinsesto di Canale 5 che ha rinunciato a mettere in onda Amici di Maria De Filippi e Verissimo, sostituiti dalle soap Beautiful, Una vita e Love is in the air.

Rai 1 – Domenica In ha raccolto 2.604.000 spettatori (16.6%).

Rai 1 – UEFA Nations League St 2021 (finale terzo posto: Italia – Belgio) ha convinto 5.497.000 spettatori (34.6%).

Rai 1 – Da noi… A ruota libera ha interessato 2.540.000 spettatori (18.1%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.085.000 spettatori (13.1%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.853.000 spettatori (11.6%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.496.000 spettatori (9.7%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 10 ottobre 2021