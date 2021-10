Ballando con le Stelle, parla Milly: il ruolo della Mussolini e l’arrivo di Baudo

Giornata di rivelazioni a Domenica In: nel corso della puntata stringata del 10 ottobre (il talk è andato in onda in versione ridotta per fare spazio al match calcistico di UEFA Nations League), Mara Venier ha ospitato Milly Carlucci con la quale ha fatto un focus sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 16 ottobre. In studio presenti anche i giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli (in collegamento), Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Assente Ivan Zazzaroni per impegni professionali (il giornalista sarà comunque nella giuria della nuova stagione dello show).

Milly Carlucci ha finalmente svelato il ruolo che avrà Alessandra Mussolini. L’ex politica, dopo aver preso parte come concorrente della trasmissione, è stata arruolata in una nuova veste: sarà tra i commentatori a bordo campo. Quindi andrà a spalleggiare il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone.

“Selvaggia Lucarelli? Hai capito, sarà una vendetta postuma”, ha chiosato simpaticamente Alessandra Mussolini, anche lei tra gli ospiti di Mara Venier. La parola è passata di nuovo a Milly. “Albano difficile da arruolare? Sì, è quindici anni che gli sto appresso, quest’anno l’ho visto tre volte in aeroporto per convincerlo”. “Ho sempre detto di no per onestà, perché non so ballare. Però adesso mi sto divertendo”, ha replicato il cantante pugliese, intervenuto in collegamento.

La padrona di casa di Ballando ha poi speso della parole per Morgan, al secolo Marco Castoldi, altro tassello prezioso dell’edizione 2021 dello show di Rai Uno. La conduttrice ha invitato a non dare opinioni in modo pregiudizievole sul cantautore. “Non è stato difficile convincermi – ha spiegato Morgan nel corso del collegamento a Domenica In -. Io mi diverto, mi piace il clima che Milly crea. Lei è presente e attenta, una grande professionista, io la studio, è un modello”.

Ballando con le Stelle, il primo ballerino per una notte sarà Pippo Baudo: Milly pronta a sfidare nuovamente Maria De Filippi

Infine la Carlucci ha reso noto chi sarà il ballerino per una notte della prima puntata. Chi sbarcherà in pista? “Ci sarà Pippo Baudo“, ha annunciato la conduttrice con orgoglio.

Sabato 16 ottobre si avvicina. Con l’inizio di Ballando riprenderà anche la lotta a distanza sugli ascolti tra Maria De Filippi, al timone di Tu si que Vales, e Milly. Una sfida non facile per la Carlucci, visto che la corazzata di Canale Cinque è ben rodata e può contare su un vasto pubblico di fedelissimi. Basti pensare che nella puntata trasmessa il 9 ottobre ha totalizzato più di 5 milioni di telespettatori, agganciando uno share da capogiro pari al 31.6%.