Ascolti tv ieri: boom Tu si que vales, Tatangelo cala, bene Verissimo

Dati e approfondimenti sugli ascolti e sullo share dei programmi televisivi in onda sabato 9 ottobre 2021

Stanlio & Ollio, il film comico biografico di Jon S. Baird mandato in onda da Rai Uno sabato 9 ottobre 2021, non ha retto l’onda d’urto di Tu Si Que Vales. Lo show di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi lo ha più che doppiato negli ascolti, segnando uno share da capogiro: 31.6%. Non dovendo più fare i conti con Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 di Amadeus, il programma della rete ammiraglia del Biscione ha fatto incetta di ascolti, vincendo a mani basse la serata.

Rai 1 – Stanlio & Ollio ha raccolto 2.151.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Rai 2 – The Rookie è stato visto da 1.111.000 spettatori (5.2%) e Clarice da 594.000 (3-3%).

Rai3 – Vice – L’Uomo nell’Ombra ha convinto 598.000 spettatori (3.8%).

Canale 5 – Tu si que vales ha interessato 5.214.000 spettatori (31.6%).

Italia 1 – Paddington 2 – Vita da animali ha intrattenuto 630.000spettatori (3.1%).

Rete 4 Agente 007 – Operazione Tuono ha avuto un ascolto medio di 745.000 spettatori (4.2%).

La7 – Versailles ha registrato 311.000 spettatori (1.8%).

Tv8 – La Maschera di Zorro ha raccolto 349.000 spettatori (1.9%).

Nove – Il Delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? ha avuto l’attenzione di 299.000 spettatori (1.7%).

Ascolti del pomeriggio di sabato 9 ottobre 2021: Anna Tatangelo cala

Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo, dopo l’esordio della scorsa settimana in cui ha fatto registrare il 15% di share, cala di quasi un punto, segnando il 14.1%. Da segnalare la prima puntata della nuova stagione di Tv Talk (Rai Tre) che ha raccolto 781mila spettatori. Un buon risultato per la terza rete della tv di stato.

Rai 1 – Linea Blu ha raccolto 1.794.000 spettatori (12%).

Rai 1 TV7 ha interessato 983.000 spettatori (7.7%).

Rai 1 – A sua immagine ha avuto un ascolto medio di 919.000 spettatori (7.6%), nella prima parte, e di 896.000 spettatori (7.6) nella seconda parte.

Rai 3 – Tv Talk ha registrato 781.000 spettatori (6.4%)

Canale 5 – Beautiful è stato guardato da 2.518.000 spettatori (15.6%).

Canale 5 – Scene da un matrimonio ha interessato 1.991.000 spettatori (14.1%).

Canale 5 – Love is in the air ha convinto 1.707.000 spettatori (14.2%).

Canale 5 – Verissimo ha interessato 1.948.000 spettatori (17.6%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di sabato 9 ottobre 2021