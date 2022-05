Ascolti tv ieri: L’Isola e The Band non bene, chi ha vinto. Ottimo Crozza

Ascolti tv e share di venerdì 13 maggio 2022 – Non brillano né L’Isola dei Famosi (Canale 5), né The Band (Rai Uno): entrambi i programmi hanno registrato una leggera flessione rispetto alle rispettive ultime puntate. Il reality condotto da Ilary Blasi ha avuto la meglio, intercettando quasi 2.4 milioni di utenti e uno share pari al 19% (sette giorni fa 2.5 milioni e share al 18.2%). Lo show timonato da Carlo Conti non ha mai ingranato e continua a far registrare dati poco soddisfacenti: ieri ha coinvolto 2 milioni di utenti, con uno share pari al 13.3% (la scorsa settimana 2.1 milioni e il 12.1% di share).

Bene Fratelli di Crozza (Nove), che è risultato essere il terzo programma più visto. Ottimi risultati anche per Quarto Grado (Rete Quattro). Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Band: 2.077.000 spettatori e il 13.3% di share;

Rai Due – N.C.I.S: 1.273.000 spettatori e il 6.5% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 840.000, 5,4%;

Rai Tre – Germinal: 459.000 spettatori e il 2.5% di share;

Canale 5 – Isola dei Famosi: 2.388.000 spettatori e il 19% di share;

Italia 1 – Rocky V: 809.000 spettatori e il 4.5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.215.000 spettatori e il 8.4% di share;

La7 – Propaganda Live – Diario di Guerra: 796.000 spettatori e il 5.5% di share;

TV8 – Name That Tune Indovina la canzone: 442.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.301.000 spettatori e il 6.9% di share.

Ascolti tv venerdì 13 maggio 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Anteprima dell’Eurovision Song Contest realizza un ascolto di 3.402.000 spettatori (18.8%).

Rai Uno: Soliti Ignoti ha coinvolto 4.220.000 spettatori (21.8%).

Canale 5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.484.000 spettatori (18%).

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto nella prima parte 2.517.000 spettatori (24.1%) mentre nella seconda ne ha avuti 3.684.000 (27.1%)

Canale 5: Avanti un altro in replica ha conquistato nella prima parte 1.554.000 spettatori (15.9%) mentre nella seconda ne ha intercettati 2.630.000 (20.3%).

Ascolti tv venerdì 13 maggio 2022: i dati del pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.697.000 spettatori (15.4%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore in replica ha raggiunto 1.383.000 spettatori (15.8%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.659.000 spettatori (19.9%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.351.000 spettatori (19.3%).

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.170.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.580.000 spettatori (24.4%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.693.000 spettatori (19.9%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.489.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Il ritorno di Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.400.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.314.000 spettatori (15.8%).

Ascolti della mattina di venerdì 13 maggio 2022