Ascolti tv ieri: incubo Diaco e Balivo, Lobosco ok, Maionchi crolla

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 13 settembre 2022

La replica de Le indagini di Lolita Lobosco (Rai Uno) vince in scioltezza la prima serata, catturando l’attenzione di oltre 2.7 milioni di spettatori (17.9%), staccando di parecchio Benvenuti al Nord (Canale Cinque) che ha intercettato 1.7 milioni di utenti (11.8%). Crollo per la seconda puntata di Nudi per la vita: lunedì lo show è stato visto da 1.3 milioni di persone (7.9%), ieri soltanto da 944 mila utenti (5.3%).

Capitolo talk: a stravincere è stato Giovanni Floris con Di Martedì (La7), capace di informare 1.1 milioni di cittadini (7.1%). A seguire Fuori dal Coro (Rete Quattro) che ha avuto 828 mila utenti (6.4%). Esordio timido per Cartabianca (Rai Tre), in grado di coinvolgere soltanto 766 mila spettatori (5.1%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 13 settembre 2022:

Rai Uno – Le indagini di Lolita Lobosco ha intercettato 2.762.000 spettatori e ha avuto il 17.9% di share;

Canale Cinque – Benvenuti al Nord ha avuto 1.787.000 spettatori (11.8%);

Rai Due – Nudi per la vita ha coinvolto 944.000 spettatori (5.3%);

Italia Uno – Lucy ha avuto un ascolto medio di 1.115.000 spettatori (6.3%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 828.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre – Cartabianca ha convinto 766.000 persone (5.1%);

La7 – Di Martedì ha interessato 1.129.000 spettatori (7.1%);

TV8 – Pechino Express La rotta dei sultani ha fatto compagnia a 735.000 spettatori (4.6%);

Nove –Parker o ha catturato 334.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv martedì 13 settembre 2022: preserale e access prime time

Cresce I Soliti Ignoti che raggiunge quasi 4 milioni di utenti, 400 mila in più rispetto alla puntata d’esordio. Reazione a catena sfonda il muro dei 4 milioni di spettatori. Lingo (La7) di Caterina Balivo malissimo, sotto l’1% di share.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 3.969.000 spettatori (20.5%);

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.832.000 spettatori (14.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.721.000 spettatori (25.5%) nella prima parte e ne ha avuti 4.008.000 (28.5%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.517.000 spettatori (15.4%) nella prima parte e ne ha avuti 2.277.000 (17%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 895.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 965.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte;

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.525.000 spettatori (7.8%).

La7 Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 109.000 spettatori (0.9%).

Ascolti tv martedì 13 settembre 2022: il pomeriggio

Matano stacca Barbara d’Urso. Diaco, con Bella ma’, dopo l’esordio deludente (353 mila utenti, 4.3% di share), vede calare ulteriormente gli ascolti. Dati da incubo: 244 mila spettatori (3%).

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.546.000 spettatori (16.7%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.627.000 spettatori (20.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.829.000 spettatori (22.2%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 244.000 spettatori (3%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.546.000 spettatori (21.1%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.004.000 spettatori (19.3%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.624.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Terra amara ha avuto 1.747.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.406.000 spettatori (18.3%) nella prima parte, 1.432.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di martedì 13 settembre 2022

Storie Italiane di Eleonora Daniele e Mattino Cinque appaiati.