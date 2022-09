Cartabianca: Mauro Corona, lezione a Totti. Ramanzina in diretta

Della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi si è parlato in ogni dove. Scontato dire che i salotti che si sono occupati di più dell’affaire Totti-Ilary sono stati quelli di Rai Uno e di Canale 5, ma stasera la questione è emersa anche in un contesto, per così dire, inaspettato. Del gossip più succoso dell’anno si è infatti parlato, seppure di sfuggita, in occasione dell’ultima puntata di Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer.

Nello specifico, ad esprimere un’opinione sulla coppia (o per essere più precisi, su uno dei due membri) è stato lo scrittore e alpinista Mauro Corona. Il fumantino commentatore di Cartabianca non ha avuto mezzi termini per “Er Pupone” e ha commentato:

“Ho sempre ammirato Totti come sportivo, ma penso che due persone che si separano per i più disparati motivi dovrebbero avere l’accortezza, la dignità e l’orgoglio di salvare l’amore che c’è stato. Ci sono anche dei bambini. Infierire così non è bello. I Rolex? Se dovessi divorziare, al massimo mi porterebbero via le motoseghe.”

Corona, ovviamente, ha fatto riferimento alla tanto chiacchierata intervista fiume che Totti ha concesso qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Sul quotidiano, Totti ha riversato molto del suo livore contro l’ormai ex moglie, rivelando dettagli particolarmente scottanti che alcuni hanno definito decisamente fuori luogo. In particolare, l’intellettuale ha citato il racconto secondo cui Ilary avrebbe sottratto dalla cassaforte dell’allora marito, per ripicca, i suoi amati rolex. Una scelta, quella di Ilary, che ha immediatamente scatenato la risposta di Totti, che alla ex ha nascosto le sue preziose borse.

Bianca Berlinguer, ad ogni modo, non ha voluto approfondire più di tanto la questione. Non c’è nemmeno stata discussione in merito e si è subito passati all’argomento successivo.

Ilary e Totti: gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

A quanto pare, si starebbe per arrivare ad una tregua. La prossima settimana, sembra, è in programma il primo vero incontro della ex coppia di fronte agli avvocati, nel corso del quale si spera i due possano arrivare ad un accordo. Se l’ascia di guerra dovesse essere seppellita, si potrebbe già concludere la battaglia legale che potrebbe vederli scontrarsi nel corso dei prossimi mesi. C’è inoltre chi si augura che Ilary e Totti facciano perlomeno pace e pongano fine alla feroce guerra mediatica appena iniziata. Solo il tempo ci dirà se in futuro voleranno coltelli oppure no.