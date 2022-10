By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 6 ottobre 2022

Imma Tataranni Sostituto Procuratore (Rai Uno) trionfa agevolmente in prime time, raggiungendo 4.3 milioni di spettatori (23.9% di share). La serie tv incrementa di qualche migliaio di utenti la propria platea di pubblico rispetto a una settimana fa. Il Grande Fratello Vip 7 (Canale Cinque) ha raccolto 2.7 milioni di persone (21.3%), circa 600mila in meno rispetto a lunedì scorso, ma 300mila in più se si guarda a giovedì 29 settembre.

In seconda serata, Stasera c’è Cattelan (Rai Due) crolla al 2.2% di share, intrattenendo soltanto 185.000 utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 6 ottobre 2022:

Rai Uno – Imma Tataranni Sostituto Procuratore – La doppia vita di Mister ha intercettato 4.328.000 spettatori e ha avuto il 23.9% di share;

Canale Cinque – Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.761.000 spettatori (21.3%);

Rai Due – TG2 Post – Speciale ha coinvolto 445.000 spettatori (2.2%);

Italia Uno – Red Sparrow ha avuto un ascolto medio di 1.085.000 spettatori (6.4%);

Rete Quattro – Dritto e Rovescio ha raggiunto 979.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre – Flesh and Blood di stato ha convinto 463.000 persone (2.4%);

La7 – Piazza Pulita ha interessato 903.000 spettatori (6.2%);

TV8 – Hearts-Fiorentina di Conference League ha fatto compagnia a 853.000 spettatori (4.3%);

Nove – Only Fun – Comico Show ha catturato 462.000 spettatori (2.5%).

SkyUno/+1 e on demand – X Factor ha totalizzato 461.000 spettatori con il 2.4% (602.000 spettatori cumulati considerando +1, on demand, replica).

Ascolti tv giovedì 6 ottobre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti e Reazione a Catena procedono la loro cavalcata, sempre avanti rispetto alla concorrenza rappresentata da Striscia la Notizia e Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.467.000 spettatori (21.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.721.000 spettatori (17.8%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.954.000 spettatori (24.4%) nella prima parte e ne ha avuti 4.312.000 (27%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.934.000 spettatori (17.2%) nella prima parte e ne ha avuti 2.972.000 (19.3%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 963.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 796.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte;

Un Posto al Sole ha appassionato 1.566.000 spettatori (7.4%).

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.414.000 spettatori (6.7%).

La7 Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 140.000 spettatori (0.9%).

Ascolti tv giovedì 6 ottobre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.374.000 spettatori (14.5%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.615.000 spettatori (21.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.810.000 spettatori (21.1%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 274.000 spettatori (3.5%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.459.000 spettatori (20.4%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.186.000 spettatori (19.7%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.500.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.634.000 spettatori (21.7%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.634.000 spettatori (20.4%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.172.000 spettatori (16%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.460.000 spettatori (17.3%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 6 ottobre 2022