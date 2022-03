Ascolti tv ieri: Il Cantante Mascherato vince ma non convince!

Il Cantante Mascherato ha vinto la sfida degli ascolti tv di venerdì 25 marzo 2022. Il programma di Milly Carlucci ha avuto la meglio sul film proposto da Canale 5: Odio l’estate. 2.294.000 i telespettatori che hanno seguito la semifinale del programma di Rai Uno. Non mancano però le polemiche: sui social network molti si sono lamentati della scelta di mandare avanti maschere come SoleLuna: da settimane si fa il nome di Cristiano Malgioglio ma il concorrente continua a non essere eliminato grazie al supporto della giuria, che preferisce non smascherarlo. L’entrata in scena di Gatta-Eleonora Giorgi, durata giusto il tempo di un’esibizione, ha fatto poi storcere il naso al pubblico dello show, così come la scelta di avere troppi personaggi legati a Ballando con le Stelle.

Di seguito tutti i dati inerenti al prime time:

Rai Uno: Il Cantante Mascherato ha raccolto 2.294.000 spettatori (17.25%).

Rai Due: NCIS+NCIS Hawaii è stato seguito da 1.215.000 persone (5.30%) nella prima parte e 898.000 (4.50%) nella seconda

Rai Tre: Parasite ha catturato l’attenzione di 743.000 spettatori (3.70%).

Canale 5: Odio l’estate ha convinto 2.951.000 spettatori (15.79%).

Italia 1: Giustizia privata ha intrattenuto 1.072.000 spettatori (5.30%).

Rete 4: Quarto grado è stato visto da 1.482.000 spettatori (9.10%).

La7: Propaganda Live ha incollato innanzi al teleschermo 803.000 spettatori (5.30%).

Tv8: 4 matrimoni ha raccolto 296.000 spettatori (1.60%).

Nove: Fratelli di Crozza ha racimolato 1.235.000 spettatori (5.70%).

Ascolti tv venerdì 25 marzo 2022: access prime time e preserale

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.943.000 spettatori (16.98%).

Rai Uno: Soliti Ignoti ha invece ottenuto 4.619.000 spettatori (17.25%)

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto prima 3.759.000 spettatori (23.50%) e poi 4.802.000 (25.57%)

Canale 5: Avanti un altro è stato seguito nella prima parte da 2.289.000 spettatori (15.96%) mentre nella seconda 3.494.000 (19.47%)

Ascolti tv del pomeriggio di venerdì 25 marzo 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha raggiunto 1.731.000 spettatori (14.34%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.897.000 spettatori (18.40%)

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 447.000 spettatori (4.28%)

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.523.000 spettatori (17.95%)

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.382.000 spettatori (18.30%)

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.637.000 spettatori (23.08%) nella prima parte e 2.190.000 (21.11% nella seconda

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.802.000 spettatori (17.84%)

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.632.000 spettatori (16.22%)

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.746.000 spettatori (15.02%)

Nota bene: La vita in diretta di Alberto Matano non è andata in onda per lasciare spazio alla Preghiera del Papa che è stata seguita da 1.927.000 telespettatori con il 16.81% di share.

Ascolti tv della mattina di venerdì 25 marzo 2022