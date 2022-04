Ascolti tv ieri: Il Cantante Mascherato chiude bene, Canale 5 annaspa

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di venerdì 1 aprile 2022

Ascolti tv e share della prima serata di venerdì 1 aprile 2022 – Su Rai Uno, Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci chiude con ascolti in forte aumento, intercettando 3.507.000 di spettatori (share al 21.8%) e, quindi, facendo un balzo rispetto a sette giorni fa quando ne raggiunse 2.3 milioni (17.2%). Staccatissimi tutti gli altri programmi: su Canale Cinque il film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha convinto 2.6 milioni di utenti (13.4%), non entusiasmando; bene Quarto Grado su Rete Quattro che ha conquistato 1.3 milioni di spettatori. Stabili le serie di Rai Due NCIS e NCIS Hawaii.

Si seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Il Cantante Mascherato ha raccolto 2.294.000 spettatori (21.8%).

Rai Due: NCIS+NCIS Hawaii è stato seguito da 1.286.000 persone (5.2%) nella prima parte e 1.039.000 (4.9%) nella seconda.

Rai Tre: The Specials – Fuori dal comune ha catturato l’attenzione di 735.000 spettatori (3.4%).

Canale 5: Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha convinto 2.609.000 spettatori (13.4%).

Italia 1: Din Don – Il paese dei balocchi ha intrattenuto 921.000 spettatori (4.1%).

Rete 4: Quarto grado è stato visto da 1.368.000 spettatori (8%).

La7: Propaganda Live ha incollato innanzi al teleschermo 934.000 spettatori (5.6%).

Tv8: Quattro matrimoni ha raccolto spettatori (%).

Nove: Fratelli di Crozza ha racimolato spettatori (%).

Ascolti tv venerdì 1 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti ha invece ottenuto 4.712.000 spettatori (20.3%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.690.000 spettatori (15.9%).

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.110.000 spettatori (21.1%) nella prima parte e 4.620.000 spettatori (25.8%) nella seconda.

Canale 5: Avanti un altro è stato seguito nella prima parte da 2.326.000 spettatori (15.8%) mentre ne ha avuti 3.424.000 nella seconda (19.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di venerdì 1 aprile 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha raggiunto 1.856.000 spettatori (14.2%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.119.000 spettatori (18.8%).

Rai Uno: La vita in diretta ha coinvolto 2.199.000 spettatori (18%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 530.000 spettatori (4.7%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.428.000 spettatori (16.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.308.000 spettatori (16.5%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.865.000 spettatori (22.6%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.891.000 spettatori (17%).

Canale 5: La striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi ha avuto l’attenzione di 1.616.000 spettatori (15.4%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.500.000 spettatori (13.9%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.544.000 spettatori (12.6%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 1 aprile 2022