Ascolti tv ieri: I Bastardi di Pizzofalcone 3 e GF Vip, ecco chi ha trionfato

By

Rai1, con la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3, si aggiudica la gara degli ascolti della prima serata di lunedì 20 settembre 2021. La fiction, che vede protagonista Alessandro Gassman, ha interessato 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5, il Grande Fratello Vip ha invece raccolto 2.578.000 spettatori (17.5%). Signorini & Co hanno quindi rialzato l’asticella rispetto a venerdì scorso, quando erano rimasti inchiodati al 14.7% di share, interessando 2.001.000 spettatori.

Tornando al prime time di ieri, su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha avuto l’interesse di 869.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Attacco al potere 3 è stato visto da 1.474.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Presadiretta ha avuto l’attenzione di 1.417.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha raccolto 788.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 341.000 spettatori (2%). Su Tv8 Il codice da Vinci ha convinto 404.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Little Big Italy è stato guardato da 394.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv pomeriggio di lunedì 20 settembre 2021

Passando ai programmi del pomeriggio, su Rai1 Oggi è un altro Giorno di Serena Bortone ha convinto 1.479.000 spettatori (12%). A seguire la fiction Il Paradiso delle Signore che ha interessato 1.543.000 spettatori (14.8%). Tutti a Scuola ha invece avuto un ascolto medio di 1.212.000 spettatori (13.1%). Su Rai2 Ore 14 ha interessato 509.000 spettatori (4.1%), mentre Detto Fatto di Bianca Guaccero è stato visto da 481.000 spettatori (5%).

Su Canale5 la soap opera Beautiful ha avuto l’attenzione di 2.317.000 spettatori (16.8%) e Una Vita di 2.272.000 spettatori (17.9%). Uomini e Donne ha registrato 2.290.000 spettatori (20.7%). Bene anche Amici di Maria De Filippi che ha interessato 2.064.000 spettatori (22.7%). Il Grande Fratello Vip ha raccolto 1.867.000 spettatori (21.4%), Love Is In The Air ne ha interessati 1.457.000 (16.8%). Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.538.000 spettatori (16%).

Ascolti tv mattina di lunedì 20 settembre 2021: come è andato l’esordio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Lunedì 20 settembre è tornato in video Mattino 5, talk della rete ammiraglia Mediaset guidato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il programma ha raccolto 846.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 783.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte. Su Rai1 Unomattina ha dato il buongiorno a 691.000 spettatori (14.9%) nella presentazione per poi conquistare l’attenzione di 984.000 spettatori (20.4%) dalle 8:31 alle 9:50. A seguire, Storie Italiane di Eleonora Daniele ha raccolto 872.000 spettatori (19.8%).