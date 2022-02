Ascolti tv ieri: Grande Fratello Vip e Doc Nelle tue Mani 2, chi ha vinto

Il palinsesto di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, ha visto la presenza, in prima serata, del Grande Fratello Vip. Il reality show trasmesso da Canale5 ha infatti cambiato giorno di messa in onda, passando dal venerdì al giovedì. Il programma condotto da Signorini si è quindi scontrato con i consueti appuntamenti del giovedì delle altre reti. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata della seguitissima fiction Doc – Nelle Tue Mani 2 con Luca Argentero, che ha trionfato in termini di ascolti. Su Italia1 è stato dato spazio a un altro film della saga del maghetto di Hogwarts, Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Rai2 e Rai3 hanno trasmesso film, rispettivamente Stai Lontana da Me e Paolo Conte, Vieni via con Me. Rete4 e La7 hanno proposto invece programmi di attualità, Diritto e Rovescio e PiazzaPulita.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di giovedì 17 febbraio 2022:

Rai Uno: Doc – Nelle Tue Mani 2 ha raccolto 6.561.000 spettatori (28.7%)

Rai Due: Stai Lontana Da Me ha conquistato 766.000 spettatori (3.2%).

Rai Tre: Paolo Conte, Vieni via con Me ha catturato l’attenzione di 817.000 spettatori (3.4%).

Canale 5: Grande Fratello Vip ha convinto 2.990.000 spettatori (19.2%).

Italia 1: Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha intrattenuto 1.234.000 spettatori (6%).

Rete 4: Diritto e Rovescio è stato visto da 839.000 spettatori (4.6%).

La7: PiazzaPulita ha incollato innanzi al teleschermo 705.000 spettatori (3.9%).

Tv8: Atalanta-Olympiacos ha raccolto 889.000 spettatori (3.6%).

Nove: The Expatriate – In Fuga dal Nemico ha convinto 283.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv giovedì 17 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.390.000 spettatori (21.8%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.928.000 spettatori (15.91%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.415.000 spettatori (20.9%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.733.000 spettatori (24%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.592.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.925.000 (20.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 17 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.955.000 spettatori (18.7%).

Rai Uno: La Vita In Diretta ha raccolto 2.355.000 spettatori (18.7%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 479.000 spettatori (4.5%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.519.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.387.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.710.000 spettatori (22.9%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.829.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.845.000 spettatori (18%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.720.000 spettatori (15.8%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.568.000 spettatori (14%) nella presentazione, a 2.009.000 spettatori (15.8%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di giovedì 17 febbraio 2022