Ascolti tv ieri: Giustizia per Tutti e La fortuna, chi ha vinto. Max Giusti vola

Flop per La fortuna, proposto da Rai Uno: la serie ha raccolto soltanto 1.6 milioni di spettatori e uno share pari al 9.9%. Ha fatto meglio Rai Due, che con Boss in incognito ha raggiunto 1.8 milioni di utenti (10.9%); un dato eccellente per la seconda rete della tv di stato. Chiude bene Giustizia per tutti su Canale Cinque, intercettando oltre 2.7 milioni di persone e uno share pari al 16.1%. La fiction si è aggiudicata così la prima serata. Non male l’evergreen Don Camillo e Peppone su Rete Quattro, che ha convinto oltre 1 milione di utenti (6.7%).

La sfida dei talk ha visto trionfare DiMartedì di Giovanni Floris (La7) su Cartabianca di Bianca Berlinguer (Rai Tre).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – La fortuna ha intrattenuto 1.617.000 spettatori e ha avuto il 9.9% di share;

Canale 5 – Giustizia per Tutti ha intercettato 2.748.000 spettatori (16.1%);

Rai Due – Boss in incognito ha coinvolto 1.844.000 spettatori (10.9%);

Italia 1 – Extraction ha avuto un ascolto medio di 856.000 spettatori (4.6%);

Rai Tre – Cartabianca ha convinto 1.024.000 spettatori (6.3%);

Rete 4 – Don Camillo Monsignore… ma non troppo ha raggiunto 1.090.000 spettatori (6.7%);

La7 – Di Martedì ha interessato 1.233.000 spettatori (7.4%);

TV8 – Un Amore di Testimone ha fatto compagnia a 318.000 spettatori (1.8%);

Nove – Outcast – L’Ultimo Templare ha catturato 267.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv martedì 31 maggio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I soliti Ignoti – Il Ritorno ha catturato 4.023.000 spettatori (21.4%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.442.000 spettatori (18.3%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.146.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.291.000 spettatori (24.9%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.808.000 spettatori (18.8%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.723.000 (21.3%).

Ascolti tv martedì 31 maggio 2022: il pomeriggio

Boom per Uomini e Donne (share oltre il 30%).

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.658.000 spettatori (15.6%).

Rai Uno: Sei Sorelle ha raggiunto 1.274.000 spettatori (15.6%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.538.000 spettatori (19.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.517.000 spettatori (20.8%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.493.000 spettatori (21.6%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 3.092.000 spettatori (30.7%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 2.231.000 spettatori (26.9%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.824.000 spettatori (23.5%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.240.000 spettatori (17.1%).

Ascolti della mattina di martedì 31 maggio 2022