Ascolti tv ieri, Un Professore contro Zelig: cali e rimonte, chi ha vinto

Dopo il boom registrato con la prima puntata, Zelig subisce un calo nei dati degli ascolti tv di ieri, giovedì 25 novembre 2021. A conquistare il prime time ci ha pensato, infatti, Rai 1 con Un Professore. La scorsa settimana, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada erano riusciti a posizionarsi al primo posto con un 22.3% di share. Nella serata di ieri, la situazione si è come invertita. Nonostante ciò, va precisato che non c’è stato comunque un brusco calo per il programma di Canale 5. Invece, la fiction di Rai 1 risale in termini di share e anche per quanto riguarda il numero dei telespettatori che hanno seguito la puntata.

Ha superato i 4.6 milioni con uno share del 22%. Dall’altra parte, Zelig dalla presenza di più di 4 milioni di spettatori, è sceso. Ecco i dati e i dettagli degli ascolti tv del prime time del 25 novembre 2021.

Rai 1: Un Professore ha conquistato 4.625.000 spettatori (22%).

Rai 2: Quelli che… ha raccolto 412.000 spettatori (2%).

Rai 3: Speciale Frontiere è stato visto da 368.000 spettatori (1.9%).

Rete 4: Dritto e Rovescio ha convinto 881.000 spettatori (5.2%).

Canale 5: Zelig ha intrattenuto 3.872.000 spettatori (21.5%).

Ascolti tv giovedì 25 novembre: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha giocato con 5.259.000 spettatori (21.7%).

Canale5: Striscia la Notizia ha totalizzato una media di 4.182.000 spettatori (17.3%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha intrattenuto 3.469.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità 4.764.000 spettatori (24%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha conquistato 2.443.000 spettatori (14.9%) mentre Caduta Libera 3.476.000 (18.1%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 25 novembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha informato 1.855.000 spettatori (14.2%)

Rai 1: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.958.000 spettatori (17.5%)

Rai 1: La Vita in Diretta ha conquistato 2.159.000 spettatori (17.8%).

Rai 2: Detto Fatto ha totalizzato la presenza di 457.000 spettatori (4%).

Canale 5: Beautiful ha coinvolto 2.590.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Una vita è stato visto da 2.378.000 spettatori (16.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha intrattenuto 2.724.000 spettatori (22.2%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto di fronte al piccolo schermo 1.996.000spettatori (17.8%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha avuto un ascolto medio di 1.843.000 spettatori (16.5%).

Canale 5: Love is in the air interessato 1.631.000spettatori (13.6%).

Canale 5: Pomeriggio 5 ha conquistato 1.579.000 spettatori (12.6%) nella prima parte e 1.779.000 spettatori (12.8%) nella seconda.

Ascolti della mattina di giovedì 25 novembre 2021