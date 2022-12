By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 12 dicembre 2022

Il Grande Fratello Vip 7 (Canale Cinque), aiutato dalla non entusiasmante controprogrammazione dell’ammiraglia della tv di Stato, conquista la prima serata con 2.8 milioni di utenti. Gli stessi di lunedì scorso, segno che Alfonso Signorini ha uno zoccolo duro affezionatissimo alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Il film Il Campione (Rai Uno) si ferma a quasi 2.4 milioni di utenti, dato non certo da urlo. Report (Rai Tre) in calo: perde circa 300 mila utenti rispetto a uno settimana fa.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 12 dicembre 2022:

Rai Uno – Il film Il Campione ha appassionato 2.365.000 spettatori (13.2%);

Canale Cinque – GF Vip 7 ha avuto 2.854.000 spettatori (22.8%);

Rai Due – Delitti in Paradiso ha coinvolto 1.240.000 spettatori (6.5%);

Italia Uno – Renegades: Commando d’assalto ha avuto un ascolto medio di 1.191.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.665.000 persone (9%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 855.000 spettatori (5.8%);

La7 – Grey’s Anatomy ha interessato 439.000 spettatori (2.5%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 539.000 spettatori (2.8%);

Nove – Gli Stivali di Babbo Natale ha catturato 508.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv lunedì 12 dicembre 2022: preserale e access prime time

Striscia la Notizia con il ritorno di Iacchetti e Greggio batte I Soliti Ignoti.

Rai1: i Soliti Ignoti hanno avuto 4.089.000 spettatori (18.6%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.564.000 spettatori (20.8%);

Rai Due: Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 766.000 spettatori (3.7%);

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida del campione ha raccolto 3.492.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.247.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e ne ha avuti 3.274.000 (19.4%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.024.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 971.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.464.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.654.000 spettatori (7.5%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.876.000 spettatori (8.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 252.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv lunedì 12 dicembre 2022: il pomeriggio

Barbara d’Urso e Alberto Matano ‘battagliano’ appaiati, la spunta di un soffio La vita in diretta.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.583.000 spettatori (14.7%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.669.000 spettatori (17.7%);

Rai Uno: La vita in diretta ha avuto 2.142.000 spettatori (18,6%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 431.000 spettatori (4.5%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.912.000 spettatori (22%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.512.000 spettatori (20.4%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.842.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.751.000 spettatori (18.6%), quello di Amici ne ha avuti 1.986.000 (21%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.425.000 spettatori (14.6%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 2.006.000 spettatori (17.1%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 12 dicembre 2022

Vola Mattino Cinque, Fiorello ottimo: di nuovo al 14% su Rai Due.