Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, su Rai Uno, non sfonda e anzi perde parecchio terreno rispetto a 7 giorni fa: ieri ha intrattenuto 3.5 milioni di spettatori (19.9% di share), ossia quasi 600 mila in meno di lunedì scorso quando fu visto da 4.1 milioni di utenti (23%). Incrementa il proprio pubblico invece il Grande Fratello Vip 7 su Canale Cinque: 2.6 milioni di persone (20.6%), vale a dire circa 200 mila utenti in più della scorsa settimana e 100 mila in più se si guarda alla puntata di lunedì 24 ottobre.

Esordio da incubo su Rai Due per Ilaria D’Amico: il suo programma Che c’è di nuovo? ha intercettato soltanto 349 mila spettatori, un misero 2.2% di share. Fare peggio era difficile Su Sky Uno non brilla nemmeno il live di X Factor: 600 mila utenti (3.1%)

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 27 ottobre 2022:

Rai Uno: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso è stato seguito da 3.544.000 spettatori (19.9%);

Canale Cinque: la decima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha intrattenuto 2.602.000 spettatori (20.6%);

Rai Due: Che c’è di Nuovo? ha coinvolto 349.000 spettatori (2.2%);

Italia Uno: Ghost in the Shell ha ottenuto un ascolto medio di 868.000 spettatori (4.7%);

Rete Quattro: Dritto e Rovescio ha raggiunto 1.031.000 spettatori (7.2%);

Rai Tre: Amore Criminale è stato seguito da 688.000 spettatori (3.6%);

La7: Piazza Pulita ha tenuto compagnia a 838.000 spettatori (5.9%);

TV8: Hjk Helsinki-Roma ha conquistato 980.000 spettatori (4.9%).

Nove – Only Fun – Show comico ha catturato 506.000 spettatori (2.8%).

Sky Uno/+1 – il primo live show di X Factor 2022 è stato guardato da una media di 598.000 spettatori (3,1%).

Ascolti tv di giovedì 27 ottobre 2022: preserale e access prime time

Come di consueto Reazione a Catena e I Soliti Ignoti distanziano di non poco Caduta Libera e Striscia la Notizia. Lingo di Caterina Balivo sempre malissimo.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.556.000 spettatori (21.6%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.391.000 spettatori (16.2%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 3.027.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e ne ha avuti 4.342.000 (26.6%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 1.781.000 (15%) nella prima parte e ne ha avuti 2.822.000 (17.9%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.140.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 946.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.579.000 spettatori (7.4%).

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.658.000 spettatori (7.9%).

La7 – Lingo – Parole in Gioco ha intressato 141.000 spettatori (0.9%)

Ascolti tv di giovedì 27 ottobre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.452.000 spettatori (14.8%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.720.000 spettatori (21.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.005.000 spettatori (22%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 294.000 spettatori (3.5%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.431.000 spettatori (20.4%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.114.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.661.000 spettatori (27.3%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.714.000 spettatori (21.1%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.583.000 spettatori (19.8%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.279.000 spettatori (16.6%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.367.000 spettatori (14.6%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 27 ottobre 2022