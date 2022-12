By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 5 dicembre 2022

I Mondiali (Rai Uno) fanno nuovamente il botto: il match degli ottavi di finale tra Brasile e Corea del Sud ha appassionato oltre 6.5 milioni di utenti (29% di share). Curva degli ascolti in drastico calo, come succede praticamente sempre dall’inizio del torneo in Qatar, quando la linea passa a Il Circolo dei Mondiali.

Il Grande Fratello Vip 7 (Canale Cinque) conferma i dati di sette giorni fa e sorride: quasi 2.9 milioni di spettatori (22.9%). Ottimi numeri tanto che i vertici Mediaset hanno deciso di piazzare il reality pure il sabato sera.

Il terzo programma più visto del palinsesto è stato Report (Rai Tre), che ha sfondato i 2 milioni di spettatori (10.6%): risultato più che soddisfacente.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 5 dicembre 2022:

Rai Uno – Mondiali di Calcio Brasile-Corea del Sud ha appassionato 6.550.000 spettatori (29%). A seguire, dalle 22.18 alle 23.32, Il Circolo dei Mondiali ha avuto 1.837.000 spettatori (9.8%);

Canale Cinque – GF Vip 7 ha avuto 2.892.000 spettatori (22.9%);

Rai Due – Tuo, Simon ha coinvolto 843.000 spettatori (4.4%);

Italia Uno –Independence Day ha avuto un ascolto medio di 1.188.000 spettatori (7%);

Rai Tre – Report ha convinto 2.009.000 persone (10.6%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 853.000 spettatori (5.7%);

La7 – Grey’s Anatomy ha interessato 377.000 spettatori (2.2%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 544.000 spettatori (3%);

Nove – Poli opposti ha catturato 389.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv lunedì 5 dicembre 2022: preserale e access prime time

Striscia la Notizia oltre i 4 milioni di spettatori.

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.080.000 spettatori (17.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.966.000 spettatori (24.2%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.843.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e ne ha avuti 3.808.000 (21.6%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 933.000 spettatori (4%) nella prima parte e 937.000 spettatori (4%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.303.000 spettatori (5.6%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.632.000 spettatori (7%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.659.000 spettatori (7.1%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 294.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv lunedì 5 dicembre 2022: il pomeriggio

Giappone-Croazia vola al 31.8% di share.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno + (per il periodo dei Mondiali) ha interessato 1.736.000 spettatori (15.3%);

Rai Uno: L’incontro dei Mondiali di Calcio Giappone-Croazia ha raggiunto 3.700.000 spettatori (31.8%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 557.000 spettatori (5.7%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.657.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.429.000 spettatori (19.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.697.000 spettatori (25.5%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.610.000 spettatori (16.4%), quello di Amici ne ha avuti 1.777.000 (18.1%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.468.000 spettatori (13.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 2.225.000 spettatori (16.7%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 5 dicembre 2022

Viva Rai2 di Fiorello parte con il turbo e fa registrare un ottimo 14.1% di share.