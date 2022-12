Il pubblico ha votato al 60% per Micol, al 26% per Patrizia e il 14% per Punzo. Ecco il motivo per cui la produzione si è incartata

La produzione del Grande Fratello Vip è incappata nella puntata serale in diretta del 5 dicembre in un grosso scivolone autoriale, facendo una pessima figura agli occhi dei telespettatori. Ma cos’è successo esattamente? Per capire perché il team di Alfonso Signorini ha “svarionato” è necessario spiegare come vengono gestiti i vari blocchi che compongono una singola puntata.

Ogni episodio in diretta serale è imbastito dagli autori in modo tale che si trattino vari argomenti: le varie sezioni in cui una puntata può essere divisa possono essere più o meno lunghi, ma ovviamente vengono decisi prima. Nulla toglie che un blocco, in ogni caso, possa anticiparne un altro anche all’ultimo momento.

Quella del 5 dicembre era una puntata nel corso della quale si sarebbe dovuto parlare, tra le altre cose, di un faccia a faccia infuocato fra Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Il fatto è che la Rossetti, oltre ad essere protagonista di uno dei blocchi, era anche una delle nominate di stasera.

Patrizia Rossetti, infatti, si è giocata il suo posto nella casa in nomination insieme a Luciano Punzo e Micol Incorvaia. Ad uscire, intorno alle 23:20, è stato Luciano Punzo, ma la scelta di svelare il nome dell’eliminato in questo momento è stata a dir poco pessima.

Sono stati infatti in molti ad essersi interrogati. Così facendo, l’eliminazione di Punzo è apparsa più che ovvia, visto e considerato che ci sarebbe stato un ampio spazio dedicato alla Rossetti poco dopo. Chi ha pensato si possa essere trattato di una “truffa”, tuttavia, sta comunque esagerando e non ha ben chiara la situazione.

Gli autori, ovviamente, hanno in mano i dati del televoto in tempo reale. A volte può capitare che lo scarto fra un concorrente e l’altro sia tale da rendere l’eliminazione praticamente scontata. Luciano Punzo, per esempio, ha ricevuto solo il 14% delle preferenze. Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia, per contro, il 26% e il 60% rispettivamente.

Non è chiaro perché la produzione abbia voluto anticipare il momento dell’eliminazione, forse proprio perché i dati ormai parlavano chiaro. Ma non è stata una grande idea: con un’altra gestione il programma si sarebbe risparmiato tweet come quelli qui sotto.

Comunque andate a cagare la busta prima del confronto di Pamela vs Patrizia e Wilma.

Sapevate già di far uscire Luciano.@GrandeFratello#GFvip — ilnomenonpuóesserevuoto (@fedeamed) December 5, 2022