Ascolti tv ieri: flop Totti su Rai 2, Matano batte la d’Urso

Tutti i dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 7 settembre 2022

Il ritorno in tv di Francesco Totti ha fatto flop. La partita del cuore, trasmessa su Rai Due e condotta da Simona Ventura, è stata seguita a malapena da 559.000 telespettatori con il 3.50% di share. La presenza del Pupone, stuzzicato dalla conduttrice sul triangolo amoroso che lo vede protagonista con Ilary Blasi e Noemi Bocchi, non ha catturato più di tanto l’attenzione. Di sicuro ha pesato molto la partita di Champions League tra Napoli e Liverpool trasmessa su Amazon Prime. A vincere la serata degli ascolti tv sulle reti generaliste è stata alla fine Rai Uno, con il film La mia bella famiglia italiana, che ha totalizzato oltre due milioni di spettatori.

Rai Uno – La mia bella famiglia italiana: 2.206.000 spettatori e il 14.8% di share;

Canale 5 – Solo uno sguardo: 1.228.000 spettatori e il 10.4% di share;

Rai Due – La partita del cuore: 559.000 spettatori e il 3.5% di share;

Italia 1 – Pucci Show: 1.348.000 spettatori e il 9.6% di share;

Rai Tre – La nuora ideale: 852.000 spettatori e il 5.2% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 751.000 spettatori e il 5.7% di share;

La7 – Le regole della casa del sidro: 663.000 spettatori e il 4.3% di share;

TV8 – Il meglio di X Factor: 224.000 spettatori e 1.5% di share;

Nove – Ex, amici come prima: 288.000 spettatori (1.90%).

Ascolti tv mercoledì 7 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

La vita in diretta di Alberto Matano piace e convince. E continua ad avere la meglio su Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, per anni regina incontrastata di questa fascia oraria. L’ex mezzobusto del Tg 1 riesce a macinare ottimi numeri pur non avendo lo stesso traino importante della rivale Mediaset, che grazie alla soap turca Terra Amara parte del 25% di share. Ma la sfida degli ascolti tv è appena cominciata…

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.355.000 spettatori (14.18%);

Rai Uno – Il paradiso delle signore in replica: 1.056.000 (13.51%);

Canale 5 – Terra Amara: 1.961.000 spettatori e il 25.04% di share;

Rai Uno – La vita in diretta: 1.588.000 telespettatori e il 18.59% di share;

Canale 5 – Pomeriggio 5: 1.371.000 spettatori (17.14%) nella prima parte e 1.399.000 (15.98%) nella seconda;

Rai Uno – Reazione a Catena: prima 2.413.000 (22.91%) e poi 3.578.000 (26.28%);

Canale 5 – Caduta Libera: prima parte 1.520.000 (15.26%) e poi 2.291.000 (17.33%);

Rai Uno – Techetechetè: 3.175.000 spettatori e il 17.8% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.641.000 spettatori e il 14.80% di share.

