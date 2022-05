Ascolti tv ieri: finale Amici e doc Sanremo, chi ha vinto. Fazio e Venier ok

Ascolti tv e share della prima serata di domenica 15 maggio 2022 – La finale di Amici di Maria De Filippi (Canale Cinque) ha letteralmente strapazzato il documentario Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto (Rai Uno). Il talent show di Mediaset ha conquistato 4.3 milioni di utenti e uno share pari al 28.6%. Numeri in leggero calo rispetto alla semifinale quando gli spettatori furono 4.5 milioni e lo share toccò quota 29.8%. Con ogni probabilità la flessione è da attribuire al giorno di messa in onda: per evitare l’Eurovision Maria De Filippi ha abbandonato il sabato sera, spostandosi alla domenica. E qualcosa, in termini di ascolti, ha perso. Tornando al documentario su Sanremo, numeri da flop: soltanto 1.2 milioni di persone intrattenute e share al 7%.

Bene Fabio Fazio su Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha avuto 2 milioni di utenti e quasi il 10% di share, medesimo risultato di sette giorni fa. Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto ha intrattenuto 1.254.000 telespettatori con il 7% di share

Rai Due- The Rookie ha raccolto 917.000 spettatori (4.5%) mentre Blue Bloods ne ha avuti 979.000 (4.8%)

Rai Tre – Che tempo che fa ha tenuto compagnia a 1.947.000 telespettatori (9.7%) mentre e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.233.000 spettatori (7.5%).

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi ha appassionato 4.327.000 spettatori (28.6%)

Italia 1 – Edge of tomorrow – Senza domani è stato seguito da 1.024.000 spettatori (5.6%)

Rete 4 – Zona Bianca ha totalizzato 525.000 telespettatori (3.4%)

La 7 – Non è l’Arena ha registrato 671.000 persone (4.4%)

Tv 8 – I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta ha contato su 336.000 persone (1.8%)

Nove – Nove racconta Hitler ha raggranellato 224.000 (1.3%)

Ascolti tv domenica 15 maggio 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Soliti Ignoti ha ottenuto una media di 4.024.000 spettatori (20%).

Canale 5: Paperissima Sprint ha intrattenuto 3.224.000 spettatori (16.7%).

Rai 1: L’Eredità ha totalizzato nella prima parte 2.816.000 con il 22.6% mentre nella seconda parte 3.643.000 con il 24.8%.

Canale 5: Avanti un altro in replica ha ottenuto prima 1.656.000 con il 13.9% e poi 2.497.000 con il 17.4%

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 15 maggio 2022

Per Domenica In ascolti stabili e quindi soddisfacenti. Scene da un Matrimonio scende sotto il 10% di share.