Ascolti tv ieri: Fazio vola, Telethon e Hunziker male. Maria allunga su Mara

Ascolti e share del prime time di domenica 12 dicembre 2021 – Serata fiacca per le reti ammiraglie della tv di stato e di Mediaset. Su Rai Uno, Festa di Natale – Una serata per Telethon ha avuto uno share pari al 10.4%, coinvolgendo 2.024.000 spettatori. Ne ha beneficiato un poco All Together Now – La Musica è Cambiata di Michelle Hunziker (Canale Cinque) che ha raccolto 2.469.000 utenti, con uno share pari al 13.9%, in crescita rispetto alla settimana scorsa (il talent fece 2.171.000 utenti, 12.3%).

Su Rai Tre, Fabio Fazio, con Che Tempo Che Fa, vola e sul fronte degli ascolti assoluti vince la serata, imponendosi sia su Rai Uno sia su Canale Cinque, interessando oltre 3milioni di ‘tele – affezionati’.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1 – Festa di Natale – Una serata per Telethon ha raccolto 2.024.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Rai 2 – N.C.I.S. Los Angeles (stagione 12, episodio 17) ha convinto 1.133.000 spettatori (4.7%) e N.C.I.S. New Orleans (stagione 7, episodio 15) ne ha avuti 920.000 (4.1%)

Rai3 – Che Tempo Che Fa ha convinto 3.035.000 spettatori (12.8%) e ne ha conquistati 2.017.000 (11.1%) nella parte del Tavolo.

Canale 5 – All Together Now 4 (sesta puntata) ha interessato 2.469.000 spettatori (13.9%).

Italia 1 – Il film Hercules – La leggenda ha inizio ha intrattenuto 1.050.000 spettatori (4.9%).

Rete 4 – Controcorrente ha avuto un ascolto medio di 630.000 spettatori (3.5%).

La7 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi ha registrato 505.000 spettatori (2.6%).

Tv8 – Family Food Fight Ep. 1 ha raccolto 546.000 spettatori (3.3%).

Nove – Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun ha avuto l’attenzione di 502.000 spettatori (2.7%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 12 dicembre 2021

Cala Domenica In che rispetto a sette giorni fa perde circa 400mila spettatori sia nella prima che nella seconda parte (dal 18.7% e 18.8% di share, è passata al 15.1% e al 15.8%). Meno ascolti per Mara Venier, meno traino per Da noi… a ruota libera, che infatti si ferma al 14.1% di share. Sorridono Maria De Filippi e Silvia Toffanin su Canale Cinque, con Amici e Verissimo, che si confermano leader di fascia

Rai 1 – Domenica In ha raccolto 2.702.000 spettatori (15.1%) nella prima parte e ne ha convinti 2.520.000 (15.8%) nella seconda.

Rai 1 – Da noi… a ruota libera 2.296.000 spettatori (14.1%).

Canale 5: Amici è stato visto da 3.106.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: Verissimo ha convinto 2.807.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 2.626.000 spettatori (15.6%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 13 dicembre 2021