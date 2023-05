Ascolti tv ieri: Fazio sbanca, che batoste Rai1 e Canale5. Tutti i dati

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda 21 maggio 2023

Serata da dimenticare per le ammiraglie Rai e Mediaset. Qui rido io su Rai Uno ha raccolto un magro 10.2% di share intrattenendo 1.6 milioni di utenti. Ha fatto addirittura peggio Canale Cinque che con Ridatemi mia moglie è sprofondato al 9.9% coinvolgendo 1.5 milioni di utenti. A sbancare il prime time ci ha pensato Che Tempo Che Fa su Rai Tre (la Rai ha ben pensato di lasciar ‘fuggire Fazio su Nove nella prossima stagione, amen!) che ha avuto 2.6 milioni di spettatori e il 13.5%. Non male l’esordio del Gialappa Show su Tv8 in grado di raggiungere 907mila utenti (5.1%).

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 21 maggio 2023:

Rai Uno, Qui rido io ha appassionato 1.660.000 spettatori con il 10.2% di share;

Canale 5, Ridatemi mia moglie è stata vista da 1.506.000 spettatori con il 9.9% di share;

Rai Due, Crossword Mysteries: indovinello con il morto è stato seguito da 854.000 spettatori (4.4%);

Italia Uno, Barry Seal ha appassionato 1.039.000 spettatori (5.8%);

Rai Tre, Che Tempo Che Fa ha convinto 2.593.000 persone (13.5%);

Rete 4, Controcorrente è stato seguito da 765.000 spettatori (4%);

La 7, In onda ha attirato 476.000 spettatori (2.5%);

Tv8, Gialappa Show è stato visto da 907.000 telespettatori (5.1%);

Nove, Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale ha raggiunto 593.000 persone (3.3%).

Ascolti tv domenica 21 maggio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 4.319.000 spettatori (22.4%);

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.678.000 persone (14%);

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.472.000 telespettatori (20.4%) nella prima parte e 3.551.000 nella seconda (23.9%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.795.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 2.369.000 spettatori (17.5%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 682.000 spettatori (3.7%) e nella seconda 878.000 (4.5%);

La7: In onda ha raggiunto 734.000 telespettatori (3.8%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 551.000 telespettatori (3%).

Ascolti tv domenica 21 maggio 2023: il pomeriggio

Domenica In raccoglie dati buoni e mantiene gli ascolti della scorsa settimana. Terra amara e Beautiful bene, in leggero calo Verissimo.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.508.000 spettatori nella prima parte (19.1%), 2.123.000 spettatori nella seconda (17.3%) e 1.679.000 (14.2%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.588.000 (14.5%);

Rai Due: Giro d’Italia ha ottenuto 1.716.000 (13.6%). Nel dettaglio Giro in Diretta 1.486.000 (11.4%); Giro all’Arrivo 2.121.000 (17.8%); Processo alla Tappa 969.000 (8.8%);

Canale 5 – Arca di Noè: 2.724.000 spettatori (19%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.462.000 spettatori (18.2%);

Terra Amara ha registrato 2.397.000 spettatori (18.9%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.064.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.943.000 nella seconda (17.8%).

Ascolti tv domenica 21 maggio 2023: la mattina

Citofonare Rai 2 cresce e tocca quota 6%.