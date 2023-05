La finale di Amici di Maria De Filippi su Canale Cinque rispetta i pronostici e conquista senza indugi la prima serata con 4.86 milioni di utenti e il 29.3% di share. In netta crescita rispetto allo scorso anno quando intercetto 4.3 milioni di persone (28.6%). Il giudice meschino, in replica su Rai Uno, ha catturato 2.1 milioni di spettatori (12%). Numeri non entusiasmanti ma da una replica non c’è da pretendere il miracolo. Vola invece Che Tempo Che Fa di Fazio: nel giorno in cui è stato annunciato l’addio alla Rai del conduttore savonese, il suo talk ha avuto una crescita, coinvolgendo 2.4 milioni di utenti (12.4%) e risultando il secondo programma più visto della serata.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 14 maggio 2023:

Rai Uno, Il giudice meschino ha appassionato 2.111.000 spettatori con il 12% di share;

Canale 5, La finale di Amici è stata vista da 4.860.000 spettatori con il 29.3% di share;

Rai Due, Crossword Mysteries: Abracadavere della morte è stato seguito da 736.000 spettatori (3.6%);

Italia Uno, Edge of tomorrow – Senza domani ha appassionato 1.141.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre, Che Tempo Che Fa ha convinto 2.468.000 persone (12.4%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 570.000 spettatori (3.6%);

La 7, I magnifici sette ha attirato 318.000 spettatori (1.7%);

Tv8, Imperfetti criminali è stato visto da 166.000 telespettatori (0.8%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 288.000 persone (1.7%).

Ascolti tv domenica 14 maggio 2023: preserale e access prime time

In forte crescita Paperissima sprint grazie al pubblico in attesa della finale di Amici.

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 4.187.000 spettatori (21.6%);

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 3.593.000 persone (18.7%);

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.878.000 telespettatori (21.8%) nella prima parte e 3.605.000 nella seconda (24.3%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 2.019.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 2.741.000 spettatori (19.1%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 597.000 spettatori (3.3%) e nella seconda 558.000 (2.8%);

La7: In onda ha raggiunto 697.000 telespettatori (3.6%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 489.000 telespettatori (2.6%).

Ascolti tv domenica 14 maggio 2023: il pomeriggio

Bene la prima parte di Domenica In che poi termina in calo superato da Terra Amara. Verissimo, come sempre, davanti a Da Noi… A ruota libera.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.460.000 spettatori nella prima parte (18.6%), 2.017.000 spettatori nella seconda (16.6%) e 1.614.000 (13.6%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.815.000 (15.6%);

Rai Due: Giro d’Italia ha ottenuto 1.082.000 (8.5%): nel dettaglio Giro in diretta 985.000 (7.6%); Giro all’Arrivo 1.328.000 (11.1%); Processo alla Tappa 753.000 (6.6%);

Canale 5 – Arca di Noè: 2.523.000 spettatori (18.1%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.203.000 spettatori (16.3%);

Terra Amara ha registrato 2.200.000 spettatori (17.4%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.107.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 2.111.000 nella seconda (18.1%).

